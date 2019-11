Formula 1, Hamilton in pole ad Abu Dhabi. VIDEO

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gp di Abu Dhabi, l’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1. Sul circuito di Yas Marina il pilota britannico della Mercedes, già campione del mondo, è stato protagonista di tre sessioni di qualifiche praticamente perfette. In prima fila anche Max Verstappen, su Red Bull. In seconda fila le due Ferrari di Leclerc e Vettel, nonostante l’ultimo pasticcio del team di Maranello. Il pilota monegasco infatti ha preso la bandiera a scacchi nel Q3, non riuscendo ad iniziare l'ultimo tentativo utile a disposizione. Gara in diretta domenica 1 dicembre alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207).

Hamilton e Leclerc i migliori in Q1 e Q2

Con la corsa per il titolo già terminata a vantaggio di Hamilton, c’era curiosità per vedere le due Ferrari, protagoniste in Brasile di un clamoroso incidente che le ha messe contemporaneamente fuori gara. Hamilton e Leclerc dominanti nel Q1 e nel Q2. Nella seconda sessione di qualifiche il pilota monegasco della Ferrari aveva stabilito il miglior tempo davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas e alla vettura del suo compagno di squadra Vettel. Nella terza sessione di prove libere era stato invece Max Verstappen il più veloce, davanti alle due Mercedes di Hamilton e Bottas, alla Red Bull di Albon e alle due Ferrari.