Nella 13esima giornata di Serie A, il Verona vince 1-0 contro la Fiorentina grazie all'ex Di Carmine. Nelle file dei veneti, mancano Kumbulla e Veloso, mentre Montella lascia in panchina Chiesa. Nel primo tempo, Pezzella è costretto a uscire per un colpo al volto, proprio a quello zigomo operato nei mesi scorsi. Gli uomini di Juric pressano molto, e Faraoni va vicino al gol al 38': serve un miracolo di Dragowski per salvare il risultato. Il portiere polacco si supera anche su Salcedo. Per i Viola, Vlahovic ci prova più volte sia da azione che da calcio piazzato, senza fortuna (sempre attento Silvestri). Al 66', la bella azione di Faraoni, con velo di Verre, spalanca la porta a Di Carmine che non può sbagliare. Il Verona sale a 18 punti, Fiorentina bloccata a 16 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Il tabellino della gara

Gol: 66' Di Carmine

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti (81' Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo (72' Zaccagni); Di Carmine (84' Stepinski). All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (4' Ceccherini), Caceres; Venuti (64' Lirola), Benassi (76' Ghezzal), Badelj, Cristoforo, Dalbert; Ribery, Vlahovic. All. Montella

Ammoniti: Di Carmine (V), Pessina (V), Venuti (F), Milenkovic (F), Faraoni (V)