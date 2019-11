Maglie Juve 2020-2021, ecco le anticipazioni. FOTO

Il ritorno alle strisce bianconere era già stato annunciato, ma ora ci sono anche le prime indiscrezioni sul design della maglia della Juventus per la stagione 2020/21. A darne conto è “La Maglia Bianconera”, uno dei siti di riferimento della tifoseria juventina. II primo kit avrà una maglia con scollo a "V" e tre strisce nere sul fronte dall’effetto pennellato con inserti in oro. Qualcosa di simile a quanto visto in chiave fluo nella tenuta usata dai Campioni d’Italia contro il Genoa e nata dalla collaborazione tra Adidas e il marchio skater Palace.

Prima maglia a strisce, la terza è tigrata

Tornando al resto delle maglie della Juventus che verrà, la divisa da trasferta sarebbe in tinta unita, in un colore blu notte tutto sommato abbastanza vicino a casacche utilizzate anche di recente dai torinesi. Quello veramente rivoluzionario è invece il terzo kit: arancione con chiazze nere, che più che alle zebre rimanda alle tigri del bengala. In attesa di capire se saranno confermati i modelli, i tifosi hanno già di che discutere…