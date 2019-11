Nella settimana in cui si è celebrato il 75esimo compleanno di Gigi Riva, il Cagliari batte per 5-2 la Fiorentina grazie alle reti di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan. Inutile la doppietta di Vlahovic nella ripresa (IL RACCONTO DELLA PARTITA). I sardi si mantengono così in piena zona Champions League. Momento emozionante al 13', quando entrambe le squadre si sono fermate nel ricordo di Davide Astori, l'ex capitano sia del Cagliari sia della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018.

Primo tempo

Non c’è storia nel primo tempo: il Cagliari domina dal fischio d’inizio fino al 45'. Un vero e proprio show con le reti di Rog al 16’ al termine di un’azione spettacolare, quella di Pisacane di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Cigarini al 26', e poi la terza rete dell’ex di turno, Giovanni Simeone, che di tacco mette alle spalle di Dragowski un passaggio di Nainggolan a dieci minuti dall’intervallo. Da sottolineare, inoltre, il tributo al 13' nei confronti di Davide Astori: per lui un lungo applauso della Sardegna Arena con anche tutti i calciatori fermi ad applaudire.

Secondo tempo

Anche nella ripresa sono i padroni di casa a partire meglio e trovano il gol del 4-0 dopo appena dieci minuti. Al 65' va in rete anche Nainggolan che sigla il 5-0 dopo aver fornito tre assist ai suoi compagni. A nulla serve la doppietta di Vlahovic, giovane centravanti viola che segna prima su assist di Dalbert al 75' e poi all'87'.

Tabellino

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2

Reti: 17' Rog (C), 26' Pisacane (C), 34' Simeone (C), 54' Joao Pedro (C), 66' Nainggolan (C), 75' Vlahovic (F), 87' Vlahovic (F)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (83' Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (78' Castro); Joao Pedro, Simeone (74' Cerri). All. Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (46' Sottil), Castrovilli (67' Benassi), Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa (72' Ghezzal). All. Montella

Ammoniti: Castrovilli (F), Pulgar (F), Nandez (C), Sottil (F)