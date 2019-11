Auguri Gigi Riva, "Rombo di tuono" compie 75 anni

Per tutti gli appassionati di calcio era, e sarà sempre, “Rombo di tuono”, il soprannome inventato per lui – con grande intuito – da Gianni Brera. Gigi Riva compie 75 anni. Una icona del calcio italiano e della Sardegna, perché lui, nato sulle sponde del lago Maggiore, ha legato la sua carriera e la sua vita al Cagliari, rifiutando a più riprese la corte dei ricchi club del nord Italia, Juve in testa.

Due volte sul podio del "Pallone d'oro"

Centravanti modernissimo, potente e veloce insieme, ha segnato (è proprio il caso di dirlo) un’era alla fine degli anni ’60. Lo storico scudetto col Cagliari nella stagione 1969/70, tre volte di fila capocannoniere, in nazionale il titolo di campione d’Europa vinto (con gol in finale alla Jugoslavia all’Olimpico di Roma) e il secondo posto ai mondiali di Messico ’70, gran protagonista del mitico 4-3 alla Germania Ovest in semifinale. Auguri, “Rombo di tuono”!