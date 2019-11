Anche la As Roma scende in campo per Mario Balotelli. Lo fa con un tweet apparso in mattinata sull'account Twitter ufficiale della società: "L’#ASRoma si schiera al fianco di Mario Balotelli per gli insulti razzisti di domenica. Che siano 20 o 2000 persone, il razzismo è inaccettabile - si legge nel post - È ora di scegliere da che parte stare, tra chi è pronto a opporsi al razzismo e chi gli permetterà di distruggere il gioco che amiamo".

Il sostegno delle altre società

In poco più di due ore dalla pubblicazione, il tweet ha ricevuto quasi tremila like, 600 retweet e oltre 200 commenti. Tra questi, ci sono tantissime società di calcio che hanno voluto sostenere le parole del club capitolino. "#noalrazzismo" sono le parole del Pescara Calcio, "Ancora una volta no al razzismo", ribadisce la Carrarese Calcio, la Pro Vercelli risponde al tweet con l'emoticon degli applausi e un leone, citando proprio il numero 45 del Brescia.

L'episodio e la risposta di SuperMario

Domenica pomeriggio, durante l'undicesima giornata di campionato tra Verona e Brescia, il direttore di gara aveva sospeso il match per quattro minuti a causa degli insulti razzisti contro Mario Balotelli. Dell'episodio aveva parlato anche il sindaco di Verona Federico Sboarina, che a Sky Tg24 aveva detto: "Condanno ogni forma di razzismo, ma allo stadio nessuno ha sentito cori razzisti". Il capo ultrà della curva veronese, Luca Castellini, durante un'intervista radiofonica aveva commentato l’episodio dicendo che "Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano". Lunedì, la risposta via Instagram del calciatore: "Qua state impazzendo ignoranti...Siete la rovina".