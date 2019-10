Considerato uno dei più famosi ambasciatori del calcio nipponico in Europa, Yuto Nagatomo è stato scelto per entrare a far parte del celebre cartone animato "Holly e Benji". Il calciatore, infatti, ha dato la sua disponibilità a interpretare se stesso in un anime speciale di "Capitan Tsubasa" (nome originale del manga dedicato al mondo del calcio che in Italia è edito dalla Star Comics). L’episodio andrà in onda in Giappone il 3 novembre nel corso del programma annuale "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!".

Nagatomo doppierà anche il suo personaggio

Difensore giapponese di 33 anni, Nagatomo ha giocato in Serie A dal giugno 2010 a gennaio 2018 con 16 presenze nel Cesena e 170 nell'Inter. Una volta lasciati i nerazzurri si è trasferito ad Istanbul per indossare la maglia del Galatasaray, squadra nella quale milita attualmente. Il calciatore prenderà parte al progetto prestando anche la sua voce al personaggio che lo rappresenta. In questi giorni, infatti, sarà occupato insieme agli altri attori in sala di montaggio.

Tributo riservato a grandi campioni

Nella puntata speciale il Nagatomo in versione cartone animato, che secondo alcuni bozzetti comparsi sui social network vestirà il 5 (il suo numero anche in nazionale), incontrerà Tsubasa e i suoi amici in una storia inedita. L’episodio sarà un "fuori serie", il primo ad essere prodotto dal 1994. In passato gli autori avevano riservato tributi a grandi campioni esistenti, come Roberto Baggio, ma nessuno prima aveva prestato la propria voce al personaggio.