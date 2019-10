Finisce a reti inviolate il posticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Brescia e Fiorentina. Uno 0-0 con poche emozioni nonostante l'alta intensità di gioco messa in campo dalle due squadre. Da segnalare al 4' il gol annullato ai padroni di casa per un tocco di mano di Tonali, visto dal Var, che ha vanificato la rete di Aye. Sfortunato Daniele Dessena costretto a uscire in barella sotto gli applausi dello stadio Rigamonti per un brutto infortunio alla gamba destra, immobilizzata dallo staff medico bresciano. Nella Fiorentina solo un tempo di gioco per Mario Balotelli subentrato all'inizio del secondo tempo a un poco brillante Donnarumma. La squadra toscana sale così a 12 punti in classifica mentre il Brescia, con una partita da recuperare, si attesta a quota 7.

Il Tabellino

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (9' st Spalek), Romulo (33' st Zmrhal); Donnarumma. (1' st Balotelli), Aye'. (22 Alfonso, 5 Gastaldello, 23 Morosini, 21 Matri). All.: Corini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (33' st Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa (23' st Vlahovoc), Ribery (42' st Boateng). (1 Terracciano, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 23 Venuti, 15 Cristoforo, 27 Zurkowski, 24 Benassi, 18 Ghezzal, 9 Pedro).

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Angoli: 9-6 per la Fiorentina.

Recupero: 2' e 7'.

Ammoniti: Pulgar e Ribery per gioco falloso; Chiesa per simulazione; Corini (allenatore) per proteste.