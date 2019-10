È di Fabio Quartararo la pole del gran premio di Thailandia di MotoGp in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Petronas, dopo aver fatto faville nelle prove libere, ha confermato la sua eccellente condizione. In prima fila con lui partiranno Maverick Vinales e il campione del mondo Marc Marquez (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE). Due italiani in seconda fila: Franco Morbidelli e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso ha fatto il sesto tempo e partirà dalla terza fila, come Valentino Rossi che non è andato oltre il nono tempo (I PILOTI DEL MOTOMONDIALE - LA STORIA DELLA MOTOGP). La gara della MotoGP si corre domenica 6 ottobre alle ore 9, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e sul digitale terrestre al canale 472, oltre che su SkySport.it.

Marquez ripreso dopo il terribile incidente

Per il giovane Quartararo, rivelazione del motomondiale, è la quarta pole stagionale. Sul circuito di Buriram ha fatto il miglior tempo in 1:29.719, staccando di 106 millesimi Vinales e di 212 millesimi il campione del mondo Marquez, che si è ripreso benissimo dopo il terribile incidente di ieri. Lo spagnolo però è caduto anche oggi, così come diversi altri piloti, tra i quali Valentino Rossi: nessuno di loro ha riportato conseguenze. Ottima la prestazione di Franco Morbidelli, che ha chiuso con il quarto tempo a 712 millesimi da Quartararo, seguito da Danilo Petrucci con 803 millesimi di ritardo. Un po’ in ombra la prova di Rossi, che alla fine chiude con il nono tempo a oltre un secondo di distacco dal battistrada e domani partirà in terza fila.

Le prove libere

Quartararo si è aggiudicato anche le ultime prove libere prima delle qualifiche. Il pilota della Yamaha Petronas è andato fortissimo, come del resto anche nelle libere di ieri, e ha preceduto di appena 27 millesimi il campione del mondo Marc Marquez; terzo tempo per Maverick Vinales. Quinto posto per Andrea Dovizioso, sesto per Rossi.