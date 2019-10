Oltre alla sconfitta dell'Inter contro il Barcellona (VIDEO - FOTO) e il pareggio esterno del Napoli (VIDEO - FOTO), nella seconda giornata della Champions League il Borussia Dortmund liquida con due gol la pratica Slavia Praga, mentre il Liverpool fatica più del previsto contro il Salisburgo (facendosi rimontare tre reti ma vincendo 4-3 con Salah). Il Lione vince in trasferta contro il Lipsia (0-2) e lo Zenit piega il Benfica 3-1. Tutto facile per l'Ajax fuori casa contro il Valencia (0-3) ed esulta anche il Chelsea, che si impone 2-1 sul Lille (TUTTI I GOL DEL MARTEDÌ DI CHAMPIONS).

Gruppo E

Gol: 9' Mané (L), 25' Robertson (L), 36' Salah (L), 39' Hwang (S), 56' Minamino (S), 60' Håland (S), 69' Salah (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (62' Milner), Fabinho, Wijnaldum (64' Origi); Salah (90'+1 Keita), Firmino, Mané. All. Klopp

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic (78' Ashimeru), Szoboszlai (71' Okugawa); Daka (54' Håland), Hwang. All. Marsch

Ammoniti: Fabinho (L)

Classifica del gruppo E alla seconda giornata: Napoli 4, Liverpool 3, Salisburgo 3, Genk 1

Gruppo F

Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2: VIDEO

Gol: 35' e 89' Hakimi

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Sevcik, Soucek; Masopust (76' Zeleny), Stanciu (83' Skoda), Olayinka; Tecl (59' van Buren). All. Trpisovsky

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Sancho (75' T. Hazard), Brandt (92' Gotze), Hakimi (90' Zagadou); Reus. All. Favre

Ammoniti: Piszczek (D), Sevcik (S), Hovorka (S)

Classifica del gruppo F alla seconda giornata: Borussia 4, Barcellona 4, Slavia Praga 1, Inter 1

Gruppo G

Gol: 1' Depay, 65' Terrier

LIPSIA (3-1-4-2): Gulácsi; Konaté (23' Mukiele), Upamecano (66' Nkunku), Orban; Laimer; Klostermann, Haidara (58' Forsberg), Sabitzer, Halstenberg; Poulsen, Werner. All. Nagelsmann

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Andersen, Marcal; Dubois, Mendes, Tousart, Aourar (87' Lucas), Koné; Terrier (69' Traoré), Depay (79' Dembélé). All. Sylvinho

Ammoniti: Haidara (LI), Upamecano (LI), Orban (LI)

Gol: 22' Dzyuba (Z), 70' aut. Ruben Dias (B), 78' Azmoun (Z), 85' de Tomas (B)

ZENIT (4-4-2): Lunev; Smolnikov (63' Osorio), Ivanovic, Rakitskyy, Santos; Driussi, Barrios, Ozdoev, Shatov (68' Karavaev); Dzyuba, Azmoun (81' Erokhin). All. Semak

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Tomás Tavares, Jardel, Rúben Dias, Grimaldo; Pizzi (60' Vinicius), Gabriel, Taarabt, Rafa Silva; Fejsa (60' Caio), Seferovic (81' de Tomas). All. Lage

Ammoniti: Rakitskyy (Z)

Classifica del gruppo G alla seconda giornata: Zenit 4, Lione 4, Lipsia 3, Benfica 0

Gruppo H

Gol: 22' Abraham (C), 33' Osimhen (L), 78' Willian (C)

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Zeki Celik, Gabriel, Fonte, Mandava; André (69' Renato Sanches), Soumaré; Ikoné (62' Yazici), Araújo (75' Xeka), Bamba; Osimhen. All. Galtier

CHELSEA (4-5-1): Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Alonso; Willian (85' Pedro), James (67' Hudson-Odoi), Jorginho, Kanté, Mount (87' Kovacic); Abraham. All. Lampard

Ammoniti: James (C), Ikoné (L)

Gol: 8' Ziyech, 34' Promes, 67' van de Beek

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Costa; Ferran Torres (76' Cheryshev), Parejo, Coquelin (70' Correia), Guedes; Maxi Gómez (57' Lee Kang-in), Rodrigo. All. Celades Lopez

AJAX (4-3-3): Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, van de Beek (88' S. de Jong, Álvarez; Ziyech (85' Huntelaar), Tadic, Promes (81' Neres). All. ten Hag

Ammoniti: Veltman (A), Tagliafico (A), Costa (V), Martinez (A), Onana (A), Lee Kang-in (V), Garay (V), Pormes (A), Blind (A)

Note: al 25' rigore sbagliato da Parejo (V)

Classifica del gruppo H alla seconda giornata: Ajax 6, Valencia 3, Chelsea 3, Lille 0