Champions League: risultati, gol e highlights della seconda giornata (martedì). VIDEO

Oltre alla vittoria della Juventus contro il Bayer Leverkusen e la sconfitta dell'Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk, nella seconda giornata di Champions League il Real Madrid delude contro il Brugge (2-2 al Bernabeu) e il Psg ne approfitta battendo il Galatasaray in trasferta con un gol dell'ex Inter Mauro Icardi (0-1). Punteggio tennistico per il Bayern Monaco, che in casa del Tottenham si impone per 2-7 con un super Gnabry (quattro reti). La Stella Rossa piega l'Olympiacos 3-1, e anche il Manchester City non sbaglia contro la Dinamo Zagabria (2-0). Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid finisce 0-2.

Gruppo A

Real Madrid-Club Brugge 2-2: VIDEO

Gol: 9' e 39' Dennis (CB), 55' Sergio Ramos (R), 85' Casemiro (R)

Real Madrid (4-3-3): Courtois (46' Areola); Carvajal, Varane, Ramos, Nacho (46' Marcelo); Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez (66' Vinicius), Benzema, Hazard. All: Zidane

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Ricca; Vanaken, Vormer, Rits; Diatta, Dennis (70' Openda) (87' Cools), Tau (92' Schrjivers). All: Clement

Ammoniti: Mignolet e Openda (CB), Hazard (R)

Espulsi: Vormer (CB)



Gol: 52' Icardi

GALATASARAY (4-5-1): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (77' Bayram); Belhanda (62' Feghouli), Nzonzi, Donk, Seri, Babel (64' Andone); Falcao. All: Terim

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia (71' Choupo-Moting), Icardi (61' Mbappé), Di María (83' Herrera). All: Tuchel

Ammoniti: Icardi, Di Maria, Herrera (P), Marcao (G)



Classifica del gruppo A alla seconda giornata: Psg 6, Brugge 2, Galatasaray 1, Real Madrid 1.

Gruppo B

Tottenham-Bayern Monaco 2-7: VIDEO

Gol: 12' Son (T), 15' Kimmich (B), 45' e 87' Lewandowski (B), 53', 55', 83' e 88' Gnabry (B), 61' rig. Kane (T)

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks (81' Lamela), Sissoko, Ndombele (64' Eriksen); Alli (71' Lucas Moura); Son, Kane. All: Pochettino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Boateng (72' Javi Martinez), Pavard; Alaba (46' Thiago Alcantara), Tolisso; Coman (71' Perisic), Coutinho, Gnabry; Lewandowski. All: Kovac

Ammoniti: Ndombele, Kane (T), Gnabry (B)



Stella Rossa-Olympiacos 3-1: VIDEO

Gol: 37' Ruben Semedo (O), 63' Vulic (S), 87' Milunovic (S), 90' Boakye (S)

STELLA ROSSA (4-4-1-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic; Garcia, Cañas (73' Petrovic), Jovancic (55' Vulic), van la Parra (61' Boakye); Marin; Tomané. All: Milojevic

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Sá; Torosidis, Meriah, Ruben Semedo, Tsimikas; Bouchalakis, Camara (89' El-Arabi); Masouras (79' Elabdellaoui), Benzia, Lovera (61' Podence); Guerrero. All: Pedro Martins

Ammoniti: Rodic, van la Parra, Boakye, Petrovic, Marin (S), Torosidis (O)

Espulsi: Benzia (O)



Classifica del gruppo B alla seconda giornata: Bayer Monaco 6, Stella Rossa 3, Tottenham 1, Olympiacos 1.

Gruppo C

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0: VIDEO

Gol: 66' Sterling, 95' Foden

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva (56' Sterling); Bernardo Silva (91' Foden), Aguero (89' Gabriel Jesus), Mahrez. All: Guardiola

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Théophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Moro, Ademi, Dani Olmo, Leovac; Orsic (62' Gojak), Petkovic (84' Atiemwen). All: Bjelica

Ammoniti: Cancelo, Fernandinho (M), Peric (D)



Classifica del gruppo C alla seconda giornata: Manchester City 6, Dinamo Zagabria 3, Shakhtar Donetsk 3, Atalanta 0.

Gruppo D

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2: VIDEO

Gol: 48' Joao Felix, 58' Thomas

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatyev (80' Eder), Howedes, Corluka, Rybus; Murilo; Zhemaletdinov (33' Idowu), Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Smolov (83' Kolomeytsev). All: Semin

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Felipe, Giménez, Lodi; Joao Felix (84' Hermoso), Thomas, Saul, Koke (87' Correa); Morata, Diego Costa (77' Lemar). All: Simeone

Ammoniti: Ignatyev, Joao Mario (L), Thomas, Felipe (A)



Classifica del gruppo D alla seconda giornata: Juventus 4, Atletico Madrid 4, Lokomotiv Mosca 3, Bayer Leverkusen 0.