Era dal maggio 2017 che il Sassuolo non vinceva un match delle 12.30, ma stavolta la piccola maledizione è stata spezzata. Gli uomini di Roberto De Zerbi liquidano la Spal con un secco 3-0. La gara sembra senza storia già dal primo tempo: al 26’ Defrel viene lanciato in profondità da Traoré, palla a Caputo e gol di prima all’angolino. Nei minuti di recupero arriva il 2-0, con un’altra grande azione corale dei neroverdi: Berardi in area appoggia di spalla a Caputo, che lascia partire un sinistro dritto all’incrocio.

Super Berardi e Caputo

Appena rientrati dagli spogliatoi, c’è il 3-0 di Duncan: un ottimo Berardi si incunea in area di rigore e si scontra col portiere Berisha, sul rimpallo il centrocampista ex Inter insacca in posizione regolare. C’è anche spazio per un palo di uno scatenato Caputo al 54’ e per un gol annullato sul finale alla Spal (fuorigioco di Murgia). Il Sassuolo sale a sei punti in classifica, la Spal - che veniva dalla vittoria in casa con la Lazio - rimane ferma a tre punti.

IL TABELLINO DI SASSUOLO-SPAL 3-0

26' Caputo, 45+2' Caputo, 46' Duncan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré (62' Magnanelli), Obiang, Duncan; Berardi, Defrel (78' Boga), Caputo (71' Locatelli). All: De Zerbi

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic (76' Felipe); Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, D'Alessandro (25' Sala); Di Francesco (65' Floccari), Petagna. All: Semplici