Finice 2-1 per la squadra di casa il confronto tra Spal e Lazio. La squadra di Inzaghi, in vantaggio con Immobile su rigore (fischiato dopo il consulto del Var per un tocco di mano di Tomovic su un tentativo di Caicedo), non riuscire a chiudere il match, nonostante le occasioni di Luis Alberto prima e Caicedo. Un errore che paga a caro prezzo, perché, dopo una prima parte di ripresa più equilibrata, la Spal prende sempre più coraggio fino alla rete di Petagna al 63’: l’attaccante biancazzurro è bravissimo a controllare e a battere Strakosha con una precisa e potente girata. All’80esimo Kurtic sfiora la rete del vantaggio su calcio di punizione. La gioia per il centrocampista sloveno e per tutta la Spal arriva nel primo minuto di recupero, quando batte Strakosha con un preciso destro al termine di un’azione insistita sulla destra.

Il tabellino



Spal: E. Berisha, Cionek, Vicari, Tomovic (34' st Felipe), D'Alessandro (27' st Sala), Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca (16' st Strefezza), Di Francesco, Petagna (Thiam, Letica, Igor, Valdifiori, Valoti, Moncini, Floccari, Paloschi, Jankovic). All.: Semplici.

Lazio: Strakosha, Patric (3' st Vavro), Acerbi, Radu, Lazzari, Parolo, Leiva (22' st Milinkovic Savic), Luis Alberto, Lulic, Caicedo (22' st Correa), Immobile (Guerrieri, Proto, V. Berisha, Quissanga, Jony, Anderson, Cataldi, Luiz Felipe, Marusic). All.: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo

Reti: nel pt 16' Immobile su rigore; nel set 18' Petagna, 47' Kurtic.

Angoli: 8 a 5 per la Spal.

Recupero: 7' e 6'.

Ammoniti: Tomovic, Missiroli, Strefezza, Radu, Felipe, Acerbi e Di Francesco per gioco falloso