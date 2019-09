Prima la vittoria in rimonta per 4-3 sul campo del Brescia (HIGHLIGHTS), poi la 'serenata' sotto l’ospedale Sant’Orsola per il loro allenatore. I giocatori e lo staff del Bologna, di ritorno dalla trasferta, hanno voluto condividere la gioia dei tre punti con Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo in cura per leucemia.

Nel filmato diffuso da Tv Rete 7, si vedono i calciatori che, intorno alle 21 dello scorso 15 settembre, intonano cori per l’ex difensore (“Dai Sinisa alé”), che si è poi affacciato dalla finestra del reparto di Ematologia. “Non me l’aspettavo - ha detto ai suoi giocatori -. Bravi, poi mercoledì ne parliamo, perché non abbiamo fatto niente. Dove andate a festeggiare? Venite in camera mia che riguardiamo la partita".