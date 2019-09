Si parte subito con grande ritmo: all’11’ zione sulla sinistra di Romulo, cross morbido sul secondo palo dove Donnarumma anticipa Denswil di testa e segna (con l’aiuto della goal line technology). Il Bologna arranca: da un calcio di punizione il pallone arriva sul lato opposto dove Mateju finge il cross e serve Donnarumma che controlla e di destro a giro trova il raddoppio sul secondo palo. In otto minuti, due gol subiti. Al 35’: calcio di punizione di Soriano dalla sinistra, Bani di testa anticipa l’uscita di Joronen e insacca. Al 3’ del recupero Dessena simula di aver subito un fallo da rigore e Rocchi lo punisce con il giallo: è il secondo, il Brescia gioca in pratica l’intero secondo tempo in inferiorità numerica. Sansone all’11’ illumina il corridoio per Orsolini che controlla e crossa sul primo palo per Palacio che rimette ancora in partita i suoi, 3-2. Altri tre minuti e arriva il 3-3, su una distrazione bresciana. Corner di Orsolini, girata di testa di Palacio. Palacio crossa per Orsolini che si ritrova da solo sul secondo palo e realizza il sorpasso

Il tabellino



Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali (33' st Spalek), Dessena; Romulo (38' st Matri); Aye', Donnarumma (18' st Zmrhal) (22 Alfonso, 5 Gastaldello, 29 Semprini, 23 Morosini, 32 Tremolada). All.: Corini.

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani (8' st Poli), Denswil, Dijks; Medel, Dzemaili (1' st Dzemaili); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (44' st Skov Olsen) (1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Paz,11 Krejci, 15 Mbaye, 25 Corbo, 30 Schouten,32 Svanberg, 22 Destro). All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Arbitro: Rocchi di Firenze.

Reti: nel pt 10' e 19' Donnarumma, 35' Bani, 41' Cistana; nell'11 st Palacio, 14' Denswil, 35' Orsolini.

Angoli: 10-3 Bologna.

Recupero 4' e 6'.

Ammoniti: Bani, Dessena, Denswil, Santander, Soriano per gioco scorretto, Dessena e skov Olsen per comportamento non regolamentare.Espulso Dessena al 3' st per doppia ammonizione