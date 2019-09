Show all'Olimpico tra Roma e Sassuolo. Dopo pochi minuti dall'avvio, Kluivert è buttato a terra da Peluso: Chiffi indica il dischetto, salvo poi tornare sui suoi passi dopo il consulto con Giacomelli. I giallorossi hanno il merito di non deprimersi: Florenzi e Kluivert sulla destra sono una minaccia costante per la fragile difesa emiliana che dall'altra parte deve fare i conti con la ritrovata vena di Mkhitaryan. Il vantaggio sboccia all'11, dopo un primo tentativo di Dzeko deviato da Consigli che pero' e' freddato da Cristante sul successivo corner battuto da Pellegrini che ha anche degli assist per i gol di Mkhitaryn e Kluivert, mentre Kolarov ha propiziato il raddoppio di Dzeko, il tutto in poco piu' di 20 minuti. L'unico sussulto neroverde al 16', ma il gol di Caputo è annullato giustamente per fuorigioco. Con la partita ormai andata, De Zerbi cerca di salvare il salvabile. Dalla possibile disfatta, ecco uscire la verve del ritrovato Berardi e del suo piede caldo: all'8' prima pennella una punizione al bacio, su cui nulla può Pau Lopez, e poi al 28' chiude al meglio una bella tram, con Duncan e Caputo e che rende meno amara la trasferta capitolina.

Il tabellino



Roma: Pau Lopez, Florenzi (28' st Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini (39' st Pastore), Kluivert (27' st Zaniolo); Dzeko. (63 Fuzato, 83 Mirante, 15 Cetin 5 Juan Jesus, 18 Santon, 42 Diawara, 48 Antonucci, 19 Kalinic. All.: Fonseca.?

Sassuolo: Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso (25' st Muldur); Duncan (39' st Traore'), Obiang, Locatelli (1 st Toljan); Defrel, Berardi, Caputo. (56 Pegolo, 64 Russo, 44 Ghion, 18 Raspadori, 19 Romagna, 64 Russo, 33 Tripaldelli, 77 Kyriakopoulos, 36 Mazzitelli, 7 Boga). All.: De Zerbi

Arbitro: Chiffi di Padova

Reti: 12' pt Cristante, 19' pt Dzeko, 22' pt Mkhitaryan, 33' pt Kluivert, 8' e 28' st Berardi.

Angoli: 8-2 per la Roma

Recupero: 3' e 3'

Ammoniti: Pellegrini, Obiang, Toljan