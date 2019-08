I gironi

Sono stati effettuati al Grimaldi Forum di Montecarlo gli otto gruppi della della fase a gironi della Champions League 2019-20. La Juventus nel girone dell'Atletico Madrid, il Napoli in quello del Liverpool, l'Inter con il Barcellona e l'Atalanta col Manchester City. Le italiane comunque non possono lamentarsi perché i quattro gironi sono abbordabili per tutte, anche per l'esordiente Atalanta finita nel Gruppo C con Manchester City, Shaktar Donetsk e Dinamo Zagabria. La Juventus, in prima fascia tra le teste di serie, nel Gruppo D trova Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca; il Napoli è nel Gruppo E del Liverpool insieme a due squadre sulla carta molto inferiori, Salisburgo e Genk. L'Inter di Antonio Conte, infine, è nel Gruppo F insieme a Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Cartalani a parte

si tratta di un girone accessibile.