Piange l'Inter, va meglio a Juventus, Napoli e Atalanta. È questo l'esito del sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 andato in scena al Grimaldi Forum di Montecarlo. L'urna si conferma non fortunata per i nerazzurri che dopo aver incontrato lo scorso anno Barcellona e la futura finalista Tottenham, questa volta trovano ancora i blaugrana, il Borussia Dortmund e Slavia Praga. Decisamente più abbordabile il compito che attende la Juventus, attesa dalle sfide con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Il Napoli trova i campioni in carica del Liverpool ma poi dovrà vedersela con squadre più semplici come Salisburgo e Genk. Può ritenersi soddisfatta l'Atalanta, che partiva dall'ultima fascia del sorteggio: evitati i gironi di ferro, trova il Manchester City ma le altre due avversarie sono abbordabili: Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Tutte le gare di Champions League sono solo su Sky Sport.

La composizione di tutti i gironi

GRUPPO A: PSG, Real Madrid, Brugge, Galatasaray

GRUPPO B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa

GRUPPO C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta

GRUPPO D: Juventus, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Lokomotiv Mosca

GRUPPO E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

GRUPPO F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

GRUPPO G: Zenit San Pietroburgo, Benfica, Lione, Lipsia

GRUPPO H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Il calendario della fase a gironi

Si partirà tra tre settimane. La prima giornata della fase a gironi sarà martedì 17 settembre, per proseguire il 18. Il secondo turno è previsto per l’1 e il 2 ottobre, il terzo il 22 e il 23 ottobre, il quarto il 5 e il 6 novembre, il quinto il 26 e il 27 novembre e il sesto il 10 e l’11 dicembre.

Il calendario dagli ottavi alla finale

Il 16 dicembre a Nyon si procederà poi con un nuovo sorteggio per gli ottavi di finale con le due migliori squadre di ogni girone. Le gare d’andata saranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio 2020, e quelle di ritorno saranno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Poi i quarti, con sorteggio il 20 marzo. L’andata dei quarti sarà il 7 e l’8 aprile, il ritorno la settimana successiva. Le semifinali saranno il 28 e il 29 aprile e il 5 e il 6 maggio. Per chiudere con la grande finale del torneo fissata per sabato 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

I criteri del sorteggio

Ecco come è stato effettuato il sorteggio. Sono 32 le squadre che hanno ottenuto il pass per la fase a gironi, divise in quattro fasce che sono state incrociate tra loro. Nella prima fascia entravano di diritto i campioni in carica di Champions ed Europa League, e poi le squadre che hanno vinto i diversi tornei nazionali in Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Russia e Spagna. Per le altre fasce è stato invece usato il coefficiente Uefa. Altra regola di cui tener conto: nello stesso gruppo non potevano essere presenti club che appartengono allo stesso campionato nazionale (quindi sono impossibili derby tra squadre italiane per esempio). Il comitato Esecutivo Uefa, ha inoltre stabilito che le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone, per via delle tensioni politiche e militari tra i due Stati.

Assegnati i premi ai migliori dell'ultima Champions

Durante la cerimonia dei sorteggi sono stati consegnati anche alcuni premi ai migliori giocatori dell’ultima Champions League e i premi UEFA al miglior giocatore. A Alisson Becker del Liverpool campione in carica è andato il premio per il miglior portiere. Doppietta per il suo compagno Virgil van Dijk, che ha ricevuto il premio come miglior giocatore della passata edizione e come miglior difensore. Al nuovo acquisto del Barcellona Frenkie De Jong, dopo l'eccezionale scorsa stagione all'Ajax, il premio come miglior centrocampista. Miglior attaccante il "solito" Lionel Messi. È stato assegnato anche il premio alla miglior giocatrice della scorsa stagione, andato a Lucy Bronze dell'Olympique Lione.

Data ultima modifica 29 agosto 2019 ore 19:23