Alex Rins vince il Gp di Silverstone classe MotoGp, dodicesima gara del Motomondiale. Il pilota della Suzuki, in Gran Bretagna, ha preceduto sul traguardo Marc Marquez su Honda (IL RACCONTO DELLA GARA). Terzo posto per Maverick Vinales, quarto per Valentino Rossi (entrambi Yamaha). Incidente spettacolare, per fortuna senza conseguenze gravi, poco dopo la partenza: subito fuori Andrea Dovizioso (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha).

La vittoria di Rins all’ultimo giro

Per Rins, partito dalla quinta posizione, è la seconda vittoria stagionale. Ha beffato Marquez a pochi metri dal traguardo, superando il campione del mondo all’ultima curva. Lo spagnolo della Honda, partito in pole e in testa per quasi tutta la gara, per diversi giri è riuscito a tenere dietro il suo connazionale e a rispondere agli attacchi della Suzuki. Alla fine, però, si è dovuto accontentare del secondo posto. I due spagnoli sono arrivati al traguardo con un distacco di 13 millesimi. Marquez, comunque, guadagna punti preziosi per il mondiale: complice il ritiro di Dovizioso, allunga in vetta portandosi a +78 sull’italiano.

Caduta al primo giro, subito fuori Dovizioso

Dovizioso, come detto, non è arrivato sul traguardo. Il pilota della Ducati, partito dalla settima posizione, è stato coinvolto in un incidente e ha dovuto abbandonare la gara poco dopo la partenza. Alla curva 1, infatti, Quartararo è caduto e l’italiano ha centrato in pieno la sua moto finendo a terra. La Ducati ha anche preso fuoco, subito domato dagli addetti ai lavori (IL VIDEO). I due piloti non sembrano aver subito conseguenze gravi, ma entrambi hanno sbattuto violentemente e sono stati portati al centro medico per accertamenti. Dovizioso, in particolare, avrebbe avuto una perdita temporanea di memoria e sarà sottoposto ad approfondimenti in ospedale. Per lui anche una tac all'anca destra. Per il Ducatista è il secondo ritiro dell'anno dopo l'incidente di Catalunya, quando fu tirato giù da Lorenzo alla curva 10 al secondo giro.

Quarto Valentino Rossi

Sul terzo gradino del podio, a Silverstone, è salito Vinales. Subito dietro Rossi, che era partito dalla seconda posizione. Quinta posizione per Franco Morbidelli su Yamaha, davanti alla Honda di Cal Crutchlow e alla Ducati di Danilo Petrucci. Ottava la Ducati di Jack Miller, che ha preceduto la Ktm di Pol Espargaro. Chiude la top ten l'Aprilia di Andrea Iannnone (L'ORDINE D'ARRIVO - TUTTI I PILOTI DELLA MOTOGP). Il prossimo Gp sarà il 15 settembre a Misano.