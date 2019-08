Pauroso incidente tra Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso subito dopo la partenza del Gran Premio di Gran Bretagna, poi vinto da Alex Rins in volata su Marc Marquez (IL RACCONTO DELLA GARA): nelle prime curve il francese è scivolato e Dovizioso non ha potuto evitare l'impatto con la sua moto, finendo così violentemente a terra. Nella scivolata la Ducati del pilota italiano ha addirittura preso fuoco. Il forlivese si è rialzato sulle sue gambe, anche se zoppicando, poi è stato portato via in barella al centro medico del circuito per gli accertamenti. Dovizioso è stato sempre cosciente ma ha sofferto di una momentanea perdita della memoria e aveva dolore all’anca. Per lui altri accertamenti all’ospedale di Coventry, dove è stato portato in elicottero. Dovizioso rimarrà in osservazione dopo la tac in ospedale almeno per un giorno. Soltanto una botta al fondoschiena invece per Quartararo.

Accertamenti per il dolore all'anca

"Andrea sta bene - ha detto il dottor Angel Charte del centro medico del circuito - tutte le analisi sono negative. In un primo momento ha perso memoria ma fortunatamente si è ripreso, ora ricorda perfettamente quanto successo. Sente ancora dolore all'anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi", ha spiegato il medico.