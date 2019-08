È di Marc Marquez la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP sul circuito di Silverstone. Il campione del mondo, arrivato secondo nell’ultima gara corsa in Austria, ha preceduto con la sua Honda la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati Pramac di Jack Miller. Settima la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso, vincitore al Red Bull ring (IL DUELLO TRA DOVIZIOSO E MARQUEZ: FOTO).

Valentino torna in prima fila

Mancava da quattro mesi, precisamente dal GP di Austin della scorsa stagione, la prima fila per Valentino Rossi. Anche in quel caso, il “Dottore” partì dalla seconda posizione. "Sono molto contento, la qualifica ormai è diventata fondamentale per la gara. Sono felice perché tutti hanno aspettato prima di attaccare, ma io ho deciso di fare l'ultimo giro da solo, è andata bene e sono contento. Ho un buon passo, la moto va bene e vediamo di essere pronti per la gara", ha detto il nove volte campione del mondo. Per quanto riguarda le altre posizioni, partirà quarto il francese Quartararo, seguito da Rins, Viñales e Dovizioso. Ottavo Morbidelli (TUTTI I PILOTI DELLA MOTOGP).