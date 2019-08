Lukaku, Dzeko, Icardi, Dybala, Higuain sono ancora lì in vetrina. Tutti li vogliono, nessuno li prende. Il tempo stringe e lo stallo totale delle trattative che riguardano gli attaccanti potrebbe subire una scossa nelle prossime 48 ore (TUTTE LE TRATTATIVE LIVE). L’8 agosto, infatti, la Premier League chiude il mercato e un movimento (quello dell’attaccante belga del Manchester United?) potrebbe scatenare a cascata una serie di compravendite, a meno di tre settimane dall’inizio del campionato di Serie A (IL CALENDARIO).

Lukaku, la sfida Inter-Juve continua

Il nome più caldo è appunto quello di Lukaku. Lo scambio intavolato con la Juve che offriva Dybala pare essere tramontato per le richieste ritenute troppo esose da parte dell’argentino. Ma mai dire mai. L’Inter prova a spuntarla, cercando di avvicinarsi al prezzo fissato dai Reds (83 milioni). Conte ritiene fondamentale il gigante belga, ma accontentarlo non sarà semplice

Dzeko, lontano l’accordo tra Roma e nerazzurri

Un altro nome indicato dal nuovo allenatore nerazzurro ai suoi dirigenti è quello di Dzeko. Ma anche per il bosniaco la strada è in salita. I nerazzurri hanno incontrato lunedì 5 agosto l'agente del centravanti, Silvano Martina, ma è ancora lontana dal trovare un accordo economico per la Roma, che non ha intenzione di mollare con leggerezza una pedina che finora viene considerata fondamentale dal nuovo tecnico Paulo Fonseca.

Cristiano Ronaldo “benedice” l’acquisto di Icardi

A sbloccare il mercato dell’Inter potrebbe essere la cessione di Icardi. Il nome dell’ex capitano nerazzurro viene accostato sempre alla Juventus. Da Torino, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata anche una benedizione fondamentale per l’acquisto, quella di Cristiano Ronaldo.

Mandzukic, Higuain e Dybala in attesa

Al momento però nella rosa bianconera, a far compagnia al fuoriclasse portoghese rimangono Mandzukic, Higuain e, appunto, Dybala per il quale si parla di un interessamento del Psg. Tutti e tre sono in uscita, ma la dirigenza della Juve sembra non avere fretta.

Il Flamengo tenta Balotelli

Possibile futuro al Flamengo, invece, per un altro attaccante: lo svincolato Balotelli. I rossoneri di Rio de Janeiro hanno offerto un contratto di 2 anni e mezzo all'ex centravanti di Milan, Inter che ha giocato l’ultima stagione all’Olympique Marsiglia.

Rooney vicino al Derby County

Sempre sul fronte estero. Wayne Rooney è a un passo dall’accettare la proposta del Derby County che gli offre un ruolo da giocatore-manager accanto all’olandese Philippe Cocu. La punta del Dc United è sbarcato a Londra questa mattina.

Chiuso scambio Danilo-Cancelo, brasiliano atteso per la firma

L’affare di rilievo definito nelle ultime ore è lo scambio Danilo-Cancelo fra Manchester City e Juventus. Il brasiliano è atteso in Italia per la firma. L'ex Real Madrid guadagnerà 4 milioni di euro più bonus per i prossimi 5 anni. Altra plusvalenza per la Juve, che dovrebbe incassare circa 28 milioni dall’operazione che vede approdare il portoghese alla corte di Guardiola.