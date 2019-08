L’Italia della pallavolo femminile parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Le azzurre si sono guadagnate il pass per i Giochi battendo 3-0 l’Olanda a Catania. Dopo la vittoria, in tanti sul web hanno festeggiato il trionfo della nazionale ed esaltato le giocate di Paola Egonu e compagne. “Il cielo è azzurro sopra Catania”, ha scritto qualcuno riadattando la frase del duo Bergomi-Caressa dopo la vittoria ai Mondiali di calcio del 2006 in Germania.

Sesta Olimpiade consecutiva

L’Italia di Davide Mazzanti si è guadagnata le Olimpiadi giapponesi battendo per 3-0 l’Olanda, con i parziali di 25-23, 25-17, 25-22. Quello contro le Orange era il match decisivo del torneo che, a Catania, metteva in palio un posto per i Giochi di Tokyo. In precedenza, le Azzurre avevano battuto Kenya e Belgio. Per la nazionale femminile di pallavolo, vice campione del Mondo in carica e spinta da un PalaCatania stracolmo, è la sesta qualificazione olimpica consecutiva.

La gioia dei tifosi sui social

Tanti i tifosi azzurri che hanno esultato sui social dopo la vittoria delle italiane. “Che partita, che grinta, che spirito di squadra. Sempre più innamorati di queste ragazze”, ha scritto online qualcuno. Tra le giocatrici più osannate c’è Paola Egonu, considerata la leader della formazione. “Fase critica del terzo set. Mette a terra due bombe. Carica la squadra. Essere leader. Con i fatti, mica a chiacchiere!”, ha sottolineato un altro. Ma c’è gloria anche per le altre atlete. “Bosetti e De Gennaro sono meglio degli Avengers, salvano tutto", si legge in un post. Non mancano i commenti ironici. “E dopo Mahmood che perde all'Eurovision contro un olandese, la nazionale femminile di calcio che perde contro l'Olanda, la Ferrari di Charles Leclerc che perde contro un olandese, la nazionale femminile di pallavolo ce l'ha fatta: l'Olanda è stata sconfitta”, ha esultato un utente.