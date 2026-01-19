Pellegrini al settimo mese, cesareo programmato per la seconda figlia

Federica Pellegrini è pronta per diventare mamma per la seconda volta. La campionessa olimpica ha infatti confermato, nel corso di una intervista televisiva, che si sottoporrà a un parto cesareo programmato , spiegando come la precedente esperienza con la primogenita Matilde sia stata particolarmente complessa a causa di un intervento d’urgenza. Lei e Matteo Giunta diventeranno così genitori per la seconda volta, a breve distanza dalla prima gravidanza. "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà", ha dichiarato la Pellegrini.

Il nome resta top secret

Labbra cucite sul nome della nascitura. I genitori però hanno fornito qualche indizio: il nome è stato scelto dalla sorellina maggiore, è ispirato ad un personaggio letterario ed ha il significato di “calma”.

"Sono molto contento. Preoccupato, ma molto contento. Sono contento che nostra figlia Matilde abbia una sorellina, anche se sarò in minoranza", ha confidato l'allenatore pesarese, classe 1982, che ha dedicato e continua a dedicare la sua vita al nuoto. Atleta prima e coach poi, nel 2018 ha ricevuto la Palma d'Oro del CONI, importante onorificenza con cui vengono insigniti per merito tecnico i preparatori atletici più stimati e riconosciuti.