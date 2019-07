Francesco Totti e Daniele De Rossi tornano ad allenarsi insieme, almeno per una mattina. I due ex capitani della Roma si sono concessi un’ultima corsa fianco a fianco, prima della partenza di De Rossi, che domani si trasferirà in Argentina per iniziare la sua nuova avventura calcistica al Boca Juniors. La scena è stata pubblicata da Totti, con una storia su Instagram. Nel filmato si vedono i due giocatori e Cristian, il figlio dell’ex numero 10, mentre corrono a Sabaudia sul litorale laziale.

La canzone che accompagna il filmato

Il filmato è accompagnato dalla canzone Ocean dell’artista colombiana Karol G. Il testo tradotto dallo spagnolo sembra riferirsi all’imminente saluto tra i due giocatori: “Mi sento importante per te, e nemmeno se ci provassi, non potrei stare senza di te. Tutta la mia felicità è merito tuo, e se dovessi morire, tornerei per te”.

I rispettivi addii alla Roma

Sembrano dunque acqua passata le indiscrezioni di presunti dissapori che si sarebbero creati nell’ultimo periodo tra i due giocatori. Entrambi hanno da poco lasciato la Roma. Totti lo scorso 17 giugno ha abbandonato il suo ruolo di dirigente. ”Non mi hanno mai coinvolto, volevano togliere i romani dal club", ha spiegato in quella circostanza, dicendosi però “pronto a tornare se cambia la proprietà”. De Rossi ha invece detto sì alla proposta del Boca Juniors, per un contratto di otto mesi. Decisiva la presenza nella dirigenza del club argentino di Nicolás Burdisso, ex compagno di squadra alla Roma.