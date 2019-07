Sarà con ogni probabilità il Boca Juniors la prossima squadra di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha accettato l’offerta arrivata da Buenos Aires: un contratto di otto mesi a circa 500 mila euro che verrà firmato entro venerdì 19 luglio. Decisiva la presenza nella dirigenza del club argentino di Nicolás Burdisso, ex compagno di De Rossi alla Roma. Il classe ’83 di Ostia si è lasciato una possibile via d'uscita per frequentare, nel 2019, i corsi da allenatore a Coverciano. In precedenza, dopo l’addio ai giallorossi, l’ex capitano era stato contattato da Fiorentina e Sampdoria, ma ha prevalso la volontà di non indossare altre maglie in Serie A. (LA FOTOSTORIA DI DE ROSSI)

Delirio in Argentina

La possibilità che Daniele De Rossi vesta la prestigiosa maglia del Boca, il club più titolato del Sudamerica, ha mandato in estasi la tifoseria Xeneize. Già migliaia i messaggi dei supporter gialloblù nei confronti del fuoriclasse romano che, si vocifera, verrà presentato in grande stile alla Bombonera. In ogni caso, fonti del Boca Juniors, interpellate dal giornale La Nación non confermano che ci sia già l'accordo fra Daniele De Rossi e il Boca Juniors, ma sottolineano "la ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione".