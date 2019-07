Formula 1, Gp di Gran Bretagna: vince Hamilton su Bottas. Leclerc 3°

Anche in Gran Bretagna è dominio Mercedes: Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Silverstone sul compagno di squadra Valtteri Bottas, ed è un'altra doppietta per le Frecce d'argento. La Ferrari si deve accontentare del terzo gradino del podio ottenuto da Charles Leclerc, mentre è delusione per l’altro ferrarista Sebastian Vettel che chiude in fondo al gruppo dopo aver tamponato Max Verstappen (VIDEO), mentre i due erano in lotta per il terzo posto. Bottas, partito in pole position, si è visto sopravanzare da Hamilton che ha approfittato dell’entrata in pista della safety car (fuori Giovinazzi) per effettuare il suo pit stop. Ma è stato soprattutto nella lotta per il podio che la gara ha regalato emozioni, con i duelli Leclerc-Verstappen e poi Verstappen- Vettel, con sorpassi e controsorpassi che hanno visto il tedesco della Ferrari avere la peggio. Hamilton - 80esima vittoria in carriera - allunga ulteriormente nel Mondiale su Bottas, portando il suo margine sul compagno di squadra a 39 punti (LA CLASSIFICA DEL MONDIALE - IL RACCONTO DELLA GARA).

Bottas si difende da Hamilton

Tutto regolare in partenza, con Bottas che difende la prima posizione dagli attacchi di Hamilton e Leclerc che conserva il terzo posto. Dietro alle due Mercedes resta Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Sebastian Vettel, partito sesto, guadagna subito una posizione e si trova tra le due Red Bull Max Verstappen e Pierre Gasly. Nei primi giri è subito gran duello Hamilton-Bottas: il britannico tallona da vicinissimo il compagno di squadra, lo sorpassa ma si vede sopravanzato di nuovo dopo poche curve.

Safety car in pista, Hamilton guadagna la testa della gara

Più dietro prende vita un altro duello tra Leclerc e Verstappen per l’ultimo gradino del podio, con Vettel che ne approfitta per avvicinarsi dalla quinta posizione. Al primo pit stop Leclerc e Verstappen si scambiano la posizione grazie ai meccanici Red Bull, ma poi il ferrarista torna davanti con un sorpasso in pista. Lo scontro tra i due resta accesissimo anche nei giri successivi. Al 20esimo giro, entra in pista la safety car: si ferma Antonio Giovinazzi per un fuori pista. Circostanza che avvantaggia Hamilton e Vettel, che ne approfittano per fermarsi ai box e guadagnano rispettivamente la testa della gara e la terza posizione. A perderci è Leclerc, che si ferma più tardi e perde posizioni finendo addirittura 6° dietro le due Red Bull.

Vettel tampona Verstappen, tedesco in fondo al gruppo

Al 38esimo altro colpo di scena: Vettel, in lotta con Verstappen, tampona l’olandese ed entrambi finiscono in testacoda. Il ferrarista si deve fermare per sostituire il musetto, Verstappen resta in pista al quinto posto. A sorridere è Leclerc, che torna così sull’ultimo gradino del podio. Lì davanti intanto, nessuno scossone: Hamilton mantiene il vantaggio su Bottas e vince per la sesta volta il Gp di Gran Bretagna, record assoluto in F1.

Data ultima modifica 14 luglio 2019 ore 17:00