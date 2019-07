Matthijs de Ligt (CHI È) e la Juventus sono sempre più vicini. Dopo le serrate trattative delle ultime settimane, sarebbe a un passo l'accordo tra l’Ajax e la società bianconera, che ha inoltrato una nuova offerta per il difensore classe 1999: il club olandese sarebbe pronto ad accettarla. Intanto de Ligt non è stato convocato per il ritiro austriaco dell'Ajax e dunque non partirà con il resto della squadra.

L’accordo tra i bianconeri e il giocatore

Non sono ancora note le cifre dell’accordo. La società bianconera avrebbe invece già trovato l’intesa con Mino Raiola, l’agente del difensore diciannovenne. Si tratterebbe di un contratto della durata di 5 anni a 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Un talento esploso nella scorsa stagione

Capitano dell’Ajax, de Ligt è stato tra i principali protagonisti nell’ultima stagione dello straordinario percorso in Champions League della squadra olandese. Il difensore ha collezionato in totale 77 presenze nel campionato olandese, segnando 5 gol. 11 invece i match disputati in Champions League, con 2 segnate (una delle quali proprio contro la Juventus). È anche punto fermo della difesa olandese: 15 le partite all’attivo.