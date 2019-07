Mario Balotelli protagonista di una nuova bravata: l’ex attaccante del Marsiglia ha proposto ad un uomo di tuffarsi in mare con un motorino, in cambio di 2mila euro. È accaduto oggi a Napoli: in alcuni video diventati in breve tempo virali sui social si vede il calciatore offrire la cifra ad un bagnante - di professione barista - che, senza farsi pregare troppo, parte e si lancia nel mare del porticciolo di Mergellina con il suo scooter.

I filmati del “tuffo”

Nei filmati si vede il protagonista della scommessa - soprannominato “Catello” - che, tra gli applausi di una piccola folla presente sul molo, riemerge senza problemi dall’acqua mentre il motorino affonda tra le barche. Sul caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che, acquisito il video, sono alla ricerca dei protagonisti.

La risposta di Balotelli: “Filosofi, ecco a voi la vespa ripescata”

Il video del tuffo è stato pubblicato anche dallo stesso Balotelli, che su Instagram scrive: “Buongiorno così! (Vespa ripescata)”. Tanti i commenti critici per la scommessa, soprattutto per l'inquinamento prodotto da un motorino gettato in acqua con molta leggerezza. L’ex centravanti di Inter e Milan ha risposto con una storia in cui mostra la Vespa ripescata e scrive: "Filosofi, ecco a voi la vespa 'inquinante' ripescata".