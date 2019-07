L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Diego Godin. La società nerazzurra ha comunicato l’ingaggio del difensore uruguaiano anche sui propri canali social con un messaggio che recita: “C’è un nuovo sceriffo in città, Welcome Diego”. Il capitano della nazionale dell’Uruguay, dopo tante stagioni all’Atletico Madrid, già da mesi aveva annunciato la fine della propria avventura coi colchoneros, decidendo di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. L’Inter lo ha quindi preso da svincolato: per lui un contratto fino al 2022. Il 33enne percepirà uno stipendio da 4,5 milioni annui più bonus.

Chi è Diego Godin

Diego Roberto Godín Leal è nato a Rosario nel 1986. Dopo gli esordi in patria nel Cerro e poi nel Nacional, nel 2007 è sbarcato in Europa. Ha giocato nel Villareal prima di arrivare nel 2010 all’Atletico Madrid, con cui ha vinto una Liga, una Coppa del Re, una Supercoppa spagnola, due Europa League e 3 Supercoppe europee. Lo scorso 7 maggio, in una conferenza stampa ha annunciato la sua volontà di non rinnovare con il club, ci cui era capitano da anni. In Nazionale ha esordito a 19 anni e nel 2011 ha vinto la Coppa America. Al momento è il giocatore con più presenze con la maglia uruguagia (nell’attuale Coppa America ha superato quota 130).

Calciomercato: gli altri affari, da Lazaro a Manolas

Inter scatenata: l’esterno Valentino Lazaro oggi dopo le visite mediche firmerà per i nerazzurri. Arriva dall'Herta Berlino per 22 milioni più bonus. Esterno destro austriaco può coprire tutta la fascia e nella passata stagione in Bundesliga ha collezionato 31 presenze, segnato 3 gol e servito 7 assist. Intanto nella serata del 30 giugno si è sbloccata la trattativa per il trasferimento di Kostas Manolas: la Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore greco al Napoli in cambio di 36 milioni di euro, il prezzo della clausola rescissoria. In una trattativa parallela, la Roma acquisterà dal Napoli Diawara per 21 milioni. Manolas era arrivato nella Capitale nell'estate del 2014, con la maglia giallorossa ha collezionato 206 presenze e segnato 8 reti.

Rabiot e Ramsey alla Juve

A ore arriverà anche l’ufficialità di Adrien Rabiot alla Juve. Il centrocampista francese, appena svincolato dal Paris Saint Germain, è arrivato a Torino e oggi svolge le visite mediche. Per lui è pronto un ricco contratto. Sempre in giornata anche Aaron Ramsey è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il centrocampista gallese, ingaggiato nei mesi scorsi a parametro zero dopo essersi svincolato dall'Arsenal, ha postato sui social la sua prima foto con la maglia bianconera. "Ufficiale. Fino alla fine", le parole del giocatore, cui ha subito replicato il suo nuovo club: "Ci vediamo Aaron".