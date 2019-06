Le Olimpiadi invernali del 2026 si svolgeranno a Milano e Cortina. Alle ore 18:03 il presidente del Cio, Thomas Bach, oro olimpico a Montreal nel 1976 nel fioretto a squadre, ha annunciato che i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026 si terranno in Italia. Con la vittoria a Losanna, il nostro Paese si è aggiudicato per la terza volta le Olimpiadi invernali dopo Cortina d'Ampezzo nel 1956 e Torino 2006. Per la Svezia si tratta della nona sconfitta nella corsa ai Giochi olimpici della neve e del ghiaccio.

Gioia a Milano

Un urlo di gioia è esploso in Piazza Gae Aulenti, nella zona dei grattacieli di Porta Nuova, dove è stato trasmesso in diretta il verdetto. Coreografie sono state organizzate dagli oratori della città. In piazza erano presenti circa 200 persone, quindi è partito un coro "Milano, Milano" (LIVEBLOG - FOTORACCONTO DELLA GIORNATA - IL MESSAGGIO DI MATTARELLA).

Campane a festa a Cortina

Campane a festa a Cortina all'annuncio della vittoria. Dal campanile della città è stata srotolata una bandiera italiana lunga 30 metri, mentre in piazza la gente ha iniziato a cantare l'Inno italiano.

L'applauso di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appreso la notizia proprio da Milano dove si trovava al Piccolo Teatro Paolo Grassi. All'annuncio dell'assegnazione, in sala è partito un lungo applauso a cui si è unito il Capo dello Stato. "Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l'Italia", ha scritto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter: "Un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l'ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile".