Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso in campo per promuovere la candidatura di Milano-Cortina come sede delle Olimpiadi invernali 2026 (IL RACCONTO DELLA GIORNATA). Il capo dello Stato ha registrato un video-messaggio destinato agli elettori del Cio a Losanna, nel quale ha ribadito il "suo pieno sostegno" alla candidatura delle due città italiane ai Giochi 2026. "In un teatro alpino di straordinaria bellezza, l'Italia, con la sua antica tradizione di ospitalità, è pronta ad accogliervi. Un grande entusiasmo farà sentire a casa propria tutti gli atleti e gli spettatori che interverranno, confermando lo sport come veicolo di amicizia, di pace e di fratellanza tra i popoli”, ha detto Mattarella (LE TAPPE DELLA CANDIDATURA ITALIANA - IL VIDEO-MESSAGGIO DEGLI ATLETI AZZURRI).

Mattarella: con Milano-Cortina passione olimpica cresce

"La passione e l'interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno ulteriormente in Italia e nel globo, con i Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina 2026”, dice Mattarella nella presentazione ufficiale di Milano-Cortina prima del voto del Cio sull'assegnazione delle Olimpiadi 2026. "I Giochi saranno un grande evento, coinvolgeranno le genti delle nostre contrade e delle nostre regioni interessate e svilupperanno relazioni ancor più proficue tra i Paesi partecipanti”, ha concluso il presidente (LE FOTO DELL'ATTESA DEL VERDETTO).