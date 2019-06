“Montagne da sogno, impianti moderni ed eco-sostenibili, rivalorizzazione del territorio e rilancio a livello sociale. Poi si mangia pure bene: in Milano-Cortina 2026 io ci voglio davvero credere”. Inizia così, con il volto e la voce di Sofia Goggia (CHI È), il video messaggio che la Federazione Italiana Sport Invernali ha voluto pubblicare a poche ore dall’assegnazione da parte del Cio delle Olimpiadi del 2026. Lunedì 24 giugno, infatti, si saprà chi tra Italia e Svezia (che candida Stoccolma) sarà il Paese che ospiterà la manifestazione olimpica (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA CANDIDATURA ITALIANA).

Zoeggler: “L’Italia merita questa Olimpiade"

Tra i fuoriclasse azzurri del presente e del passato presenti nel video c’è anche l’ex slittinista Armin Zoeggler, due volte medaglia d’oro Olimpica (sono sei le medaglie totali), sei volte medaglia d’oro Mondiale e quattro volte medaglia d’oro Europea. “L’Italia merita questa Olimpiade: per la tradizione sportiva e per le grandi potenzialità organizzative già dimostrate”, dice il classe ’74 di Merano. “Un Paese che è patrimonio dell’Unesco: dalla natura, alle città, al Cinema. Un’atmosfera cordiale e aperta, gioia e passione per lo sport”, afferma invece Federico Pellegrino, argento olimpico e campione mondiale nello sci di fondo. Poi è la volta di Michela Moioli, fuoriclasse e oro olimpico nello snowboard cross: “L’emozione di sentir echeggiare l’inno della propria nazione, le palpitazioni al momento di presentarsi al cancelletto di partenza per rincorrere il sogno più bello. Questa è Milano-Cortina 2026”. Infine, il messaggio di Flavio Roda, il presidente della Fisi: “Tanti ragazzi si avvicinano allo sport coltivando il sogno olimpico. I giovani di oggi potrebbero essere i protagonisti di domani”.

L’assegnazione della sede olimpica del 2026

Dopo la rinuncia di Calgary lo scorso mese di novembre, sono rimaste soltanto Milano-Cortina e Stoccolma a giocarsi la possibilità di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Dal comitato azzurro filtra un certo ottimismo anche per via del report pubblicato lo scorso 24 maggio dalla commissione di valutazione del Cio in cui veniva evidenziato come "gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono una chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano-Cortina soddisfa tutti questi criteri".