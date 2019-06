Giochi 2026, Fontana: li vuole l'80% degli italiani

Il progetto sulla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 - su cui si deciderà oggi - "è stato molto apprezzato dalla Commissione del Cio che è venuta a visitare i nostri siti due mesi fa e ad avviso dei rappresentanti del Coni, non sono mai state espresse parole cosi' positive". Lo afferma il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista al Corriere della Sera.

Commentando le preoccupazioni del Cio sull'instabilità del governo italiano, Fontana sostiene che "è un aspetto che non deve preoccupare per due ordini di ragioni". La prima, "perché abbiamo dato anche delle garanzie regionali che possono essere supportate dalla Lombardia e dal Veneto. Noi abbiamo previsto un esborso al di la' delle garanzie offerte dallo Stato". La seconda ragione riguarda, invece, "il grande consenso che ha trovato la candidatura di Milano-Cortina nel nostro Paese", cosa che per Fontana "toglie il dubbio che qualunque sia il governo in carica possa togliere il supporto a questa iniziativa. Se più dell'80 per cento degli italiani vogliono le Olimpiadi non credo che ci sia un governo, ammesso che questo cambiasse, che possa revocare le garanzie", ha concluso.