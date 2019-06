“Non ho l’Alzheimer, con le malattie non si scherza”. Diego Armando Maradona ha voluto rassicurare tutti i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute. Il 14 giugno, infatti, era arrivata una prima notizia allarmante, quando il manager del Pibe de Oro aveva annunciato la fine della sua avventura come allenatore della squadra messicana dei Dorados per “motivi medici”. Nei giorni successivi, in Argentina avevano iniziato a circolare delle voci che davano l’ex calciatore malato di Alzheimer, motivo che sarebbe stato all'origine del suo addio alla panchina messicana.

La smentita del calciatore

"Di Alzheimer si muore, e io non sto morendo. Mentono, mentono parlando di Alzheimer - dice Maradona - Non sanno cosa significa la parola Alzheimer. Sono ragazzi che dicono questo per creare confusione, e a me la confusione non piace. Non sanno come fare giornalismo..." . Il giocatore ha voluto smentire personalmente le voci apparendo in un video pubblicato su Instagram, dove conta quasi cinque milioni di follower. Il calciatore della "mano de Dios" appare fermo e deciso durante il suo discorso, in cui si scaglia contro i giornalisti che hanno fatto circolare queste notizie infondate sulla malattia.