Roland Garros, Nadal vince la finale contro Thiem

Rafa Nadal conquista per la dodicesima volta il Roland Garros, battendo in finale Dominic Thiem. Lo spagnolo, numero 2 al mondo e campione in carica, si è imposto sullo Chatrier in quattro set per 6-3, 5-7, 6-1. 6-1 (IL RACCONTO DELLA SFIDA SU SKY SPORT). Nadal - che non ha mai perso una finale del torneo francese - porta a casa il diciottesimo Slam della sua carriera, a meno due da Roger Federer, che detiene il record assoluto.

Seconda finale consecutiva per Nadal e Thiem

Nadal e Thiem si sono trovati di fronte in finale per il secondo anno consecutivo. Thiem in semifinale quest’anno ha battuto Djokovic in un match durato oltre quattro ore. L’austriaco, 25 anni, è quarta testa di serie nel ranking Atp. Nadal ha invece battuto 3-0 Roger Federer. Il tennista maiorchino ha compiuto 33 anni pochi giorni fa.

Il racconto del match

Nadal, dopo aver perso per primo il servizio, riesce a chiudere il primo set 6-3 in 53 minuti. Nel secondo regna l'equilibrio fino al 12° game, quando Thiem sfrutta l'unica palla break del parziale per pareggiare i conti grazie al 7-5. L'austriaco però crolla nel terzo set e Rafa ne approfitta per portarsi sul 4-0: il maiorchino archivia la pratica 6-1 in appena 24'. In avvio di quarto set, Thiem si procura un paio di possibilità per ribaltare il match ma è ancora Rafa a sfruttare ogni errore del rivale per andare in fuga e chiudere nel finale 6-1.

Data ultima modifica 09 giugno 2019 ore 18:30