Dovrebbe concludersi a giorni l’accordo per l’acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso (CHI È), miliardario statunitense di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom. A dare la notizia è il New York Times sulla propria edizione online. Commisso, trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, è anche il presidente del New York Cosmos. Lo scorso anno, ricorda il quotidiano, aveva cercato di rilevare il Milan, ma la sua offerta pubblica di acquisto era fallita. "In queste ore gli unici pensieri sono per la salvezza e per la partita di domani con il Genoa che vale la permanenza in serie A", è il messaggio fatto trapelare dalla società viola a commento delle indiscrezioni.

I club in mano ad americani

Se l'accordo con i fratelli Della Valle andrà a buon fine, sottolinea il giornale, Commisso si aggiungerà alla lista di proprietari americani di club del calcio italiano: il Milan è di proprietà dell'Hedge fund della Elliott Management, la Roma è nelle mani di James Pallotta e ci sono gruppi di proprietà legati al Nord America a Bologna, in Serie A ed a Venezia, in Serie B.

Vendita per circa 135 milioni di euro

Commisso, 69 anni, ha nominato JPMorgan Chase per condurre la trattativa con la Fiorentina e nelle ultime settimane ha intrattenuto contatti con i rappresentanti della famiglia Della Valle, proprietaria della Fiorentina dal 2002. Il New York Times riferisce anche la cifra della vendita: si parla di circa 150 milioni di dollari, ovvero 135 milioni di euro. La cessione del club potrebbe essere ufficializzata entro lunedì, secondo fonti che hanno chiesto l'anonimato perché l'accordo non è stato ancora perfezionato in ogni dettaglio. Le parti in causa non hanno voluto fare commenti, aggiunge il Nyt.

Data ultima modifica 25 maggio 2019 ore 13:02