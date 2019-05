Roger Federer si ritira dagli Internazionali d'Italia. Il tennista svizzero lascia per un problema alla gamba destra. Ieri nelle ultime fasi del match contro Borna Coric il tennista aveva iniziato ad avvertire qualche problema. Lo svizzero, che doveva giocare oggi ai quarti contro Stefanos Tsitsipas, rilascerà un comunicato dopo aver effettuato i necessari accertamenti medici. Tra mercoledì e giovedì Federer aveva conquistato due vittorie in poche ore, battendo il portoghese Sousa e il croato Coric, quest'ultimo sconfitto 7-6 al terzo set. Federer compirà 38 anni ad agosto ed era tornato al Foro italico dopo tre anni di assenza (L'APPROFONDIMENTO SU SKY SPORT).

Tra dieci giorni il Roland Garros

Federer ha in programma di partecipare al Roland Garros, che partità tra dieci giorni a Parigi. Lo svizzero aveva accusato i primi problemi mercoledì, nelle ultime fasi del match con Coric, quando si toccava la gamba destra. Dopo il forfait Federer ha detto: "Sono molto dispiaciuto per il ritiro, ma non sono in forma al 100% e non sarei stato competitivo oggi. Dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso di non giocare. Roma resta una delle mie città preferite e spero di poter tornare il prossimo anno".

