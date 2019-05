Uno spettacolo poco edificante e di certo non sportivo quello andato in scena questo pomeriggio al Foro Italico: l'australiano Nick Kyrgios, durante il terzo set del match contro il giovane norvegese Casper Ruud, ha ingaggiato una discussione con il giudice di sedia, talmente accesa che ha finito per gettare a terra la racchetta, lanciare in aria una sedia e infine abbandonare il campo.

La squalifica

Un comportamento che non poteva non costargli la squalifica: Ruud accede così agli ottavi dove affronterà Juan Martin Del Potro. Nel momento delle intemperanze il punteggio era 1 set pari, 2-1 nel terzo in favore di Ruud. Kyrgios rischia anche una multa.