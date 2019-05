Il Manchester City ha vinto la Premier League 2018-2019. La squadra di Pep Guardiola, nella 38esima e ultima giornata, ha vinto 4-1 in rimonta a Brighton e si è portata a 98 punti, uno più del Liverpool, a cui non è bastata la vittoria per 2-0 contro il Wolverhampton. Klopp, nonostante un incredibile score di 97 punti, deve accontentarsi del secondo posto e ora dovrà concentrarsi sulla finale tutta inglese di Champions League a Madrid, in cui sfiderà il Tottenham. Il dominio del calcio inglese è completato dalla finale di Europa League che vedrà sfidarsi Chelsea e Arsenal.

Trionfo Citizens

Per Pep Guardiola è la seconda vittoria consecutiva in campionato alla guida dei Citizens, arrivati al sesto titolo della propria storia. A Brighton il City non ha fallito, mettendo in fila la 14esima vittoria consecutiva. Inizio con brivido, quando Murray ha sbloccato il punteggio di testa. Aguero ha subito rimesso il punteggio in parità e al 38esimo Laporte ha completato la rimonta. Nella ripresa un gran gol di Mahrez ha chiuso la partita, prima del poker finale su punizione di Gundogan. Inutile la vittoria del Liverpool ad Anfield che non è bastata per il sorpasso. Contro il Wolverhampton Sadio Mané ha siglato una doppietta e ha raggiunto, a quota 22 gol, Salah e Aubameyang in cima alla classifica cannonieri.