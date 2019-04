Cristiano Ronaldo ha cambiato look. In occasione della partita dei quarti di Champions League contro l'Ajax ad Amsterdam, l'attaccante portoghese si è presentato con le meches bionde. Non è la prima volta che succede e dietro questa decisione potrebbero celarsi motivazioni scaramantiche.

Appuntamento cruciale

La Juventus è chiamata ad uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione. La Champions League è un obiettivo fondamentale per la società bianconera che in terra olandese proverà a compiere un altro passo verso la finale di Madrid. In campo dal primo minuto, totalmente recuperato, ci sarà Cristiano Ronaldo, reduce dall'infortunio con la nazionale, ma desideroso di dare il suo contributo decisivo come accaduto agli ottavi contro l'Atletico di Madrid allo Stadium.

I precedenti

Ronaldo si è presentato all'Amsterdam Arena con le meches bionde. Probabilmente una scelta scaramantica, di sicuro non inedita, visto che anche i tifosi del Real Madrid ricordano bene questo look. In passato, la decisione di scharirsi i capelli è quasi sempre coincisa con partite di cruciale importanza. Quasi un segnale come a dire: ora si fa sul serio. Anche questa volta potrebbe quindi essere lo stesso. I tifosi bianconeri ci sperano, quelli olandesi cominciano a nutrire qualche legittima preoccupazione.