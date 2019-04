Finisce 2-0 per il Liverpool l’andata dei quarti di finale tra i Reds e il Porto. La finalista della scorsa edizione vince grazie alle reti di Keita e Firmino, entrambe nel primo tempo. Mercoledì 17 aprile, Conceição e i suoi ragazzi sono chiamati a un’altra rimonta allo Stadio Dragão. A differenza degli ottavi contro la Roma, però, dovranno risalire da un doppio svantaggio. (LA CRONACA DELLA PARTITA)

Primo tempo: la sblocca Keita, raddoppia Firmino

Partenza sprint per il Liverpool che alla prima azione offensiva va subito in vantaggio con Keita al 4’. Il centrocampista guineano riceve un ottimo assist di Firmino e con il destro batte Casillas. Incolpevole il portiere spagnolo ingannato da una deviazione del compagno e connazionale Oliver Torres. Al 21’, invece, è Momo Salah che sfiora la rete del raddoppio: l’egiziano approfitta di un errore della difesa del Porto, si ritrova davanti al portiere, ma mette a lato con il sinistro. Non c’è neppure il tempo per rammaricarsi da parte della Kop che arriva il 2-0 di Roberto Firmino. Il brasiliano appoggia a porta vuota dopo una grande azione corale. Con il doppio vantaggio, i ragazzi di Klopp abbassano la tensione e rischiano di subire la rete del 2-1 da Marega, ma è bravo Alisson a parare. (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE DEI GIRONI - SERIE A: GOL E HIGHLIGHTS)

Secondo tempo: il Liverpool gestisce il vantaggio

Seconda frazione di gioco che comincia esattamente come si era conclusa la prima, ovvero con il Liverpool in attacco. Al 2’ Mané mette in rete il 3-0 ma al momento del tiro è in posizione di fuorigioco: l’arbitro annulla giustamente. Dopo aver sfiorato il terzo gol, i Reds abbassano notevolmente i ritmi amministrando il vantaggio. I ragazzi di Conceição ci provano in un paio di occasioni ma senza mai rendersi particolarmente pericolosi. Servirà una rimonta in Portogallo ancora più difficile rispetto a quella riuscita contro la Roma agli ottavi di finale.