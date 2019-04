È terminata 2-2 la sfida all’Olimpico tra Lazio e Sassuolo, partita delle ore 18 di domenica, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A (IL LIVEBLOG). Con questo risultato la squadra di Simone Inzaghi sale a 49 punti: è a -3 dal quarto posto e ha ancora una partita da recuperare. Gli uomini di De Zerbi invece salgono a 36 punti e si allontanano dalla zona calda (LE PARTITE DELLA DOMENICA - LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo senza gol

Simone Inzaghi inserisce Caicedo in attacco dietro l'unica punta Immobile. Luis Alberto a centrocampo dove manca Milinkovic Savic. De Zerbi schiera i suoi con un 3-5-2: Matri e Boga in attacco. Buon inizio dei biancocelesti: dopo 8 minuti Immobile protesta per un contatto in area non giudicato falloso dall’arbitro. La Lazio spinge per tutto il primo tempo e al 35esimo Immobile sfiora il vantaggio su assist di Caicedo: l'attaccante con un rimpallo va vicino al gol. Qualche minuto dopo ancora Lazio pericolosa con Luis Alberto: tiro dal limite e palla che accarezza il palo.

Secondo tempo con quattro gol

Il secondo tempo si apre con un discusso rigore assegnato alla Lazio: su cross di Patric braccio largo di Locatelli, l'arbitro non dubbi ma consulta il Var. Dopo alcuni minuti il rigore viene confermato: immobile calcia e segna. Passano solo 3 minuti e il Sassuolo pareggia con Rogerio che corregge in porta una palla vagante nell’area laziale. Nel finale Immobile spreca una grande occasione e poco dopo Consigli è strepitoso su Milinkovic Savic. All’89esimo, quando la Lazio è in forcing, è il Sassuolo a passare in vantaggio con Domenico Berardi. Al quinto minuto di recupero (su sei concessi) la Lazio trova il definitivo 2-2 grazie a Lulic.