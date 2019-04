La lotta per la salvezza in Serie A entra nel vivo. La 31esima giornata del campionato ha proposto diversi scontri diretti: Cagliari-Spal è terminata 2-1, mentre Udinese-Empoli è finita 3-2. Il lunch time match domenicale tra Fiorentina e Frosinone ha visto i ciociari espugnare il Franchi per 1-0 con gol di Ciofani: in questo modo anche la squadra di Baroni tiene vive le sue speranze di salvarsi (LA CLASSIFICA - IL CALENDARIO - GLI HIGHLIGHTS).

Fiorentina-Frosinone 0-1

Primo tempo senza reti al Franchi (IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS). Tra i viola, è il difensore Milenkovic ad avere due occasioni. Al minuto 31 Chiesa va vicino al gol con un inserimento in area su cross di Biraghi: palla a lato di pochissimo. Al 39esimo una doppia grande opportunità per gli ospiti ma Lafont salva il risultato. Nella ripresa sono gli ospiti a sfiorare il gol con Goldaniga e poi con Paganini. All’81esimo la Fiorentina ha la più grande occasione della partita: Chiesa fa partire un tiro dalla distanza che si stampa sul palo. Ma all’84esimo è il Frosinone a portarsi in vantaggio: Ciofani, appena entrato, raccoglie di spalle al limite dell'area e incrocia sul palo lontano. È il gol che decide la partita: per i ciociari una vittoria che tiene aperte le speranze di salvezza, mentre la Fiorentina deve dire addio alle ultime possibilità di agganciare il treno per l’Europa (IL LIVEBLOG).

Cagliari-Spal 2-1

Padroni di casa subito in vantaggio con Faragò: tiro di Barella dalla distanza e sulla respinta di Vivano si avventa il centrocampista sardo che porta in vantaggio i rossoblu. Ma la Spal reagisce immediatamente e si procura un calcio di rigore per un fallo di mano di Cappitelli. Dal dischetto Antenucci non sbaglia e pareggia. A inizio ripresa il Cagliari torna in vantaggio con Pavoletti: Cigarini calcia una punizione dalla trequarti, Ceppitelli di testa manda il pallone sulla traversa, sulla ribattuta il più reattivo è l’attaccante rossoblù che insacca. Al’81esimo Pavoletti segna ancora ma il gol viene annullato per un fallo sul portiere. I sardi mettono in tasca tre punti d'oro nella volata per non retrocedere (IL LIVEBLOG DELLA PARTITA).

Udinese-Empoli 3-2

Partita subito viva dai primi minuti. L’Empoli va in vantaggio con Caputo già all’11esimo. Poco dopo l’Udinese pareggia: contropiede di Okaka che serve De Paul. L'argentino da fuori area batte Dragowski. Al 24esimo gli ospiti tornano in vantaggio con Krunic ma al 41esimo nuovo pareggio dei padroni di casa: Maietta trattiene in area Lasagna, De Paul dagli undici metri non sbaglia e porta i bianconeri sul 2-2. A fine primo tempo l’Udinese la ribalta e si porta in vantaggio con Mandragora. Nel secondo tempo i padroni di casa rimangono in 10 per l’espulsione di Zeegelaar per doppia ammonizione. Al 70esimo altra occasione Udinese con Fofana che colpisce il palo a porta spalancata. Alla fine i friulani portano a casa la vittoria, fondamentale in chiave salvezza, e mettono nei guai proprio i toscani (IL LIVEBLOG DELLA PARTITA).