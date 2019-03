Champions League, Barcellona-Lione 5-1: gol e highlights

È bastata mezz’ora al Barcellona per indirizzare il match contro il Lione con due gol e spianarsi la strada verso i quarti di finale della Champions League. Dopo lo 0-0 dell’andata i blaugrana battono 5-1 i francesi in casa: nel primo tempo vanno in rete Messi su rigore e Coutinho. La squadra francese riapre la partita con il gol di Tousart al 13esimo del secondo tempo, poi la goleada del Barcellona che va ancora in rete con Messi, Piquet e Dembélé.

(LA CRONACA DELLA PARTITA - I RISULTATI - LE CLASSIFICHE – CHAMPIONS LEAGUE: GOL E HIGHLIGHTS)

"Cucchiaio" di Messi e Coutinho, il Barça ipoteca il passaggio del turno



Classica partita di possesso palla per il Barcellona che spinge subito nei primi minuti. Il portiere dei francesi Lopes deve già impegnarsi al quarto minuto sul tiro di sinistro di Messi e la difesa un paio di minuti dopo per respingere il tiro da fuori di Rakitic respinto dalla difesa francese. Al 15esimo il Barcellona passa in vantaggio con un rigore per un contatto tra Suarez e Denayer: Messi realizza con un “cucchiaio”. Alla mezz’ora il Barcellona ipoteca già il passaggio del turno raddoppiando: Suarez riceve al limite, salta il suo marcatore e serve per Coutinho che può segnare il 2-0 a porta vuota. Tutto facile per i blaugrana nel secondo tempo, nonostante la squadra francese provi a riaprire la partita con il gol di Tousart al 13esimo: l'illusione dura poco perché al 33esimo il Barcellona segna ancora con Messi seguito tre minuti dopo da Piqué. Al 41esimo chiude Dembélé.

I quarti

Ai quarti di finale approdano quindi ben quattro squadre inglesi (il Liverpool che ha battuto il Bayern questa sera, Manchester United, Manchester City e Tottenham), una spagnola (Barcellona), un'italiana (Juventus), un'olandese (Ajax) e una portoghese (Porto). Venerdì 15 il sorteggio.