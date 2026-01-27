Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare compie 60 anni. VIDEO

Il brano, presentato in gara al Festival di Sanremo 1966 , è diventato un inno intergenerazionale di emancipazione e libertà. In occasione di questo importante compleanno, l'artista ha dichiarato: “A tutt’oggi è una canzone che non ha una ruga e il testo è ancora quanto mai interessante, porta al suo interno concetti universali come la libertà e il coraggio”

Nessuno mi può giudicare, portata al successo da Caterina Caselli al Festival di Sanremo 1966, compie 60 anni. La canzone, firmata da Pace e Panzeri per la musica e da Beretta e Del Prete per il testo, è tra i più grandi successi nella storia della musica italiana. Il brano è diventato un successo senza tempo. Ricordiamo le tante cover e le diverse interpretazioni fatte da artisti italiani e internazionali: da Dalida al duo Lost Frequencies. Nessuno mi può giudicare ha ispirato anche l'omonimo film di Massimiliano Bruno con protagonisti Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papale.

Caterina Caselli ha ripercorso la sua partecipazione alla kermesse musicale: “A Sanremo andai molto tranquilla non avevo nulla da perdere, ero molto felice e difendevo quella canzone, mi piaceva il testo, mi piaceva quello che dicevo, ci credevo, mi piaceva cantare la frase ‘Ognuno ha il diritto di vivere come può’, che infatti anni dopo è diventata il manifesto del movimento gay. In quel momento ci fu un cambiamento di costume straordinario, non era così abituale che le donne portassero i pantaloni e tantomeno la minigonna. E quel taglio di capelli, che fu adottato da tantissime ragazze e poi definito ‘Il casco d’oro’, fu una ventata di novità, portò un vento di libertà”.

Il brano era stato inizialmente proposta ad Adriano Celentano: “Il fatto stesso che fosse una canzone scritta per un uomo, e che invece a cantarla fosse una ragazzina di neanche vent’anni con quel piglio, evidentemente ha trasmesso il messaggio coraggioso di una che dice di non volere essere giudicata per uno sbaglio commesso. Continua a essere nel cuore di molte persone e mi capita spesso di incontrare ragazzi e ragazze che la conoscono, che l’hanno ballata e cantata”.

L’artista ha aggiunto: “È una canzone che mi ha dato tanto, che mi ha consentito di cambiare radicalmente la mia vita, dunque non posso che dire grazie a chi l’ha scritta, a chi le ha permesso di viaggiare nel tempo, a chi si è dato forza e coraggio ascoltandola e cantandola mentre cercava di migliorare la vita propria e degli altri”. Nel video in testa a questo articolo potete vedere l'intervista realizzata per Sky TG24 da Federica Pirchio.