Torna Anastasia, "Il musical italiano dell'anno". IL TRAILER

Una tournée che toccherà la penisola da nord a sud, per portare in scena un musical che conquista ancora grandi e piccini. Una storia che emoziona e regala magia dal film con Ingrid Bergman premio Oscar nel '56, al film d'animazione del 1997 fino ai teatri più prestigiosi d'Italia nei prossimi mesi

“ANASTASIA, il Musical” si conferma come il musical italiano dell’anno grazie ai continui sold out registrati durante la prima tournée 2024-2025 nei principali teatri italiani. La produzione, portata in scena da un cast straordinario e diretta dal regista Federico Bellone, ha conquistato un pubblico ampio e variegato, testimoniato dai numeri record raggiunti in città come Milano, Torino, Roma, Trieste e Firenze.

Broadway Italia e Master’s Voice (gruppo IMARTS) annunciano con entusiasmo i prossimi appuntamenti: partendo da Torino sarà poi in scena alla ChorusLife Arena di Bergamo da giovedì 4 a domenica 7 dicembre 2025 fino al gran finale al Palatour di Bari nel 2026.

Numeri da record per il musical italiano dell’anno

Le cifre parlano chiaro: oltre 46.000 spettatori al Teatro Arcimboldi di Milano, più di 8.000 al Teatro Alfieri di Torino, oltre 10.500 al Teatro Brancaccio di Roma, circa 9.000 al Teatro Il Rossetti di Trieste e oltre 7.000 al Mandela Forum di Firenze. Ogni replica ha visto platee entusiaste applaudire calorosamente, sottolineando l’apprezzamento per una produzione che unisce musica, danza e narrazione con la stessa maestria dei grandi musical di Broadway.

Prossima tournée 2025-2026

La nuova tournée toccherà le città principali, offrendo un’ulteriore occasione per rivivere l’emozionante storia di Anastasia:

Anteprima MANTOVA: sabato 22 novembre – PalaUnical Arena

sabato 22 novembre – PalaUnical Arena TORINO: 26-30 novembre – Teatro Alfieri

26-30 novembre – Teatro Alfieri BERGAMO: 4-7 dicembre – ChorusLife Arena

4-7 dicembre – ChorusLife Arena JESOLO: 11-14 dicembre – Palazzo del Turismo

11-14 dicembre – Palazzo del Turismo ANCONA: 18-21 dicembre – Teatro delle Muse

18-21 dicembre – Teatro delle Muse NAPOLI: 3-6 gennaio 2026 – Teatro Palapartenope

3-6 gennaio 2026 – Teatro Palapartenope BOLOGNA: 14-18 gennaio 2026 – Europauditorium

14-18 gennaio 2026 – Europauditorium ROMA: 22 gennaio - 1° febbraio – Teatro Brancaccio

22 gennaio - 1° febbraio – Teatro Brancaccio BITRITTO-BARI: 4-8 febbraio – Palatour

Dal film d’animazione al musical teatrale

Ispirato al film d’animazione omonimo che ha segnato un’intera generazione, ANASTASIA Il Musical è stato presentato anche durante la settimana del Festival di Sanremo. La regia di Federico Bellone, supportata da Chiara Vecchi per le coreografie, restituisce tutta la magia della storia della giovane principessa sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov.

Sofia Caselli, nei panni di Anya/Anastasia, ha conquistato pubblico e critica, alternando nel primo atto la determinazione di una giovane donna alla ricerca delle proprie radici e nel secondo una fiera nobildonna dal portamento regale. Le emozioni dei personaggi emergono con forza sia nelle canzoni conosciute del film sia nei nuovi brani tradotti da Franco Travaglio.

Un’esperienza teatrale completa

La musica dal vivo, diretta dal Maestro Giovanni Maria Lori, accompagna gli spettatori in un viaggio tra sfarzo, mistero e passione. Lo spettacolo racconta le vicende di Anya, l’unica sopravvissuta alla famiglia Romanov, in un intreccio di intrighi politici, colpi di scena e una colonna sonora emozionante composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

L’allestimento italiano restituisce lo sfarzo e l’eleganza di un’epoca tramontata grazie a scenografie prospettiche d’impatto, effetti speciali come lampadari che crollano, fantasmi danzanti, una locomotiva in corsa verso Parigi e una spettacolare tempesta di neve in teatro.

Una storia senza tempo

“Il musical Anastasia è un sogno per me. Cresciuti con le magie dei cartoni Disney degli anni ’80, abbiamo voluto riportare la granduchessa russa tra quei ricordi magici. Con orchestrazioni sinfoniche, nuove canzoni e le iconiche del film, puntiamo a travolgere nuovamente il pubblico italiano e internazionale” ha spiegato Federico Bellone.

Dal film del 1956 che regalò l'Oscar ad Ingrid Bergman al classico d’animazione del 1997, la storia della principessa Anastasia continua a emozionare intere generazioni. Il musical segue il viaggio di Anya verso Parigi, tra amore, mistero e speranza, in un’esperienza teatrale indimenticabile che lascia il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena.