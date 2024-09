Il Teatro Arcimboldi Milano svela la nuova stagione 2024/2025

Più di 80 spettacoli, musical, concerti, artisti internazionali, nuove creazioni e prime nazionali con un obiettivo: creare un luogo d’incontro dove gli spettatori possano vivere un’esperienza di meraviglia e riflessione. Siamo stati alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/2025 del TAM: ecco tutti i dettagli del nuovo viaggio nell'arte, tra tradizione, arte, innovazione e sostenibilità

Dopo una stagione 2023/2024 ricca e intensa, che ha portato a teatro 420.000 spettatori per 82 eventi, il Teatro Arcimboldi di Milano è pronto a iniziare un nuovo, lungo e bellissimo viaggio nelle arti più diverse e varie, con l’obiettivo di arricchire e regalare momenti indimenticabili. La stagione 2024/2024 vedrà moltissimi protagonisti, dalla danza al musical, con ritorni speciali, conferme e soprattutto nuove produzioni. Ma non solo: al cuore del TAM anche l’educazione e la formazione dei giovani, con la Scuola del Teatro Musicale e l’Accademia Ucraina di Balletto, e il progetto Arcimboldi Ballet Company, di cui sapremo di più nei prossimi mesi. “Una crescita costante, che si conferma anche nella nuova stagione”, hanno sottolineato Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni, anime e cuore pulsante del Teatro Arcimboldi. Una stagione tutta da vivere e da vedere, vediamola nel dettaglio.

Tanti musical, tra tradizione e innovazione: Les Misérables, Anastasia, Sapore di Mare Parola chiave: musical! Le tappe italiane del primo tour di Les Misérables The Arena Musical Spectacular, la prima nazionale di Anastasia il Musical, le repliche milanesi della produzione internazionale di Mamma Mia! il Musical, la nuova grande produzione de I sette re di Roma con Enrico Brignano, e ancora Lazarus, il musical di David Bowie con protagonista Manuel Agnelli sono alcuni dei fiori all’occhiello della programmazione del TAM. A questi show si aggiunge un’altra grande novità per il teatro italiano: Sapore di Mare il Musical, primo adattamento teatrale del film cult della commedia italiana diretto da Carlo Vanzina. E dopo la primavera a teatro, già si guarda all’autunno 2025: al TAM, infatti, debutterà Frida Mi Amor Opera Musical e torneranno due musical speciali, ovvero The Rocky Horror Show e Peter Pan il Musical. Ma ci saranno anche Elvis The musical, Mare Fuori il Musical, Shen Yun, Il Lago dei Cigni On Ice, Van Gogh Café Opera Musical che offriranno agli spettatori serate indimenticabili all’insegna del teatro musicale e della danza. La danza protagonista al TAM, a teatro e in tour La danza è una componente essenziale del cartellone del TAM. Tra i protagonisti Roberto Bolle che riporta il suo gala con ospiti le più grandi étoiles italiane e internazionali, la compagnia americana Parsons Dance (in tour in Italia e che vedrà, anche nelle date all’Arcimboldi, anche Elena D’Amario), il gala internazionale Les Étoiles con Eleonora Abbagnato, Sergio Bernal, Daniil Simkin e i balletti del repertorio tradizionale dell’Accademia Ucraina di Balletto. TAM ON TOUR TAM ON TOUR, gestito e coordinato da Alveare Produzioni, propone per la stagione 2024/2025 eventi internazionali esclusivi. Le date italiane di uno degli spettacoli più amati al mondo del Cirque du Soleil, Alegría – In A New Light, che con il suo iconico chapiteau, toccherà Roma, Milano e, grazie alla collaborazione con il Teatro Rossetti e Io sono Friuli Venezia Giulia, debutterà per la prima volta assoluta a Trieste. A questo evento si aggiungono l'unica tappa italiana della mostra immersiva Tim Burton’s Labyrinth, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano alla Fabbrica del Vapore, e in collaborazione con SAVA’ Produzioni Creative i tour nazionali di Slava’s Snowshow, di Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, di Parsons Dance e SOLO the Legend of quick change di Arturo Brachetti. approfondimento Candace Bushnell: “Porto a teatro il mio Sex and The City”. INTERVISTA

Nazzi, Casadei, Bruzzoni, Camihawke e Willwoosh, Schettini live a teatro Nell’ottica di portare a teatro le nuove generazioni e creare un ponte tra il mondo digitale e quello delle arti sceniche, il TAM sceglie ancora una volta di dare spazio a un nuovo intrattenimento con spettacoli tratti dai podcast come Indagini Live di Stefano Nazzi, che torna dopo 4 sold out della scorsa stagione, One More Time Live di Luca Casadei e Delitti allo specchio di Roberta Bruzzone; le performance di celebri content creators e youtubers come Avanguardia Pura di Camihawke e Willwoosh, Esperienze DM di Awed-Dadda-Dose, La Fisica che ci piace del prof. Vincenzo Schettini e Grazie per la domanda di Pierluca Mariti. "Da Marco a Marco" di Marco Cappato Il teatro non è solo intrattenimento, ma soprattutto specchio della società e stimolo di dibattito. Ecco perché TAM ha scelto di produrre (in collaborazione con Alveare Produzioni) e proporre per la prima volta a teatro Da Marco a Marco con Marco Cappato, uno spettacolo che parla di vita, di morte e della libertà che le attraversa. In cartellone altri due spettacoli che non sono solo narrazione artistica, ma anche provocazioni mirate a scuotere le coscienze, come Massimo Recalcati con Scene da un Matrimonio e Paolo Crepet con Mordere il cielo. Teatro di narrazione anche per Siffredi racconta Rocco, un inedito viaggio nella carriera del pornodivo tra aneddoti, suggestioni e ricordi alternando gag comiche e provocazioni irriverenti. approfondimento Il Rocky Horror torna a Milano, uno show immortale

Ampio spazio alla musica dal vivo con Anastacia, Ligabue, Stewart Copeland e tantissimi altri artisti... Sono tanti i concerti in calendario nella stagione in arrivo al Teatro Arcimboldi: si inizia a settembre con A House of Call di Heiner Goebbels, evento in collaborazione con il Festival MiTo, per proseguire poi con una serie di concerti che vedranno tanti protagonisti come Renga e Nek, Michele Bravi, Dargen D’Amico, Diodato, Fiorella Mannoia, Stewart Copeland, Lindsey Stirling, Wardruna, Samuele Bersani, Ligabue, Soweto Gospel Choir, Mario Biondi, Beth Hart, Jack Savoretti, Massimo Ranieri, Jethro Tull, Anastacia, Heilung, Steven Wilson. Ci sarà anche il concerto della band russa DDT guidata dal cantante Jurij Ševčuk considerato dal governo russo un dissidente per le sue posizioni pacifiste. ...e Harry Potter e il Principe Mezzosangue in concerto con l'orchestra dal vivo Non mancheranno i tributi ai grandi della musica come la giornata-evento Pink Floyd Legend Day, il concerto del 30° anniversario di The Division Bell dei Pink Floyd con la band inglese Brit Floyd e Michael the Show, imponente produzione con band live e orchestra che celebra il genio indiscusso della musica pop. Tornano The Music of Hans Zimmer e Morricone Film History che ripercorrono la carriera di due dei più grandi compositori di colonne sonore cinematografiche di tutti i tempi, e Harry Potter e il Principe Mezzosangue in concerto, l’appuntamento con un nuovo capitolo cinematografico della saga di Harry Potter con orchestra live. In programma anche I sogni son desideri, viaggio straordinario tra le più belle colonne sonore dei film d’animazione con Diana Del Bufalo. Tornano Antonio Albanese e Ramin Karimloo I ritorni che non stancano mai, ma proprio mai: parliamo di Antonio Albanese con i suoi amatissimi Personaggi e di Ramin Karimloo, applaudito da oltre 30.000 spettatori per la sua straordinaria interpretazione nell’edizione di The Phantom Of The Opera della precedente stagione, che porterà al TAM The Reunion, serata-evento in cui il pubblico potrà viaggiare attraverso i più noti capolavori del musical, sulle note di un’orchestra dal vivo di 15 elementi. Al TAM comicità e Stand-up comedy Anche in questa stagione del TAM ci sarà Zelig, con i più grandi talenti comici del panorama nazionale, e gli show di Edoardo Ferrario, Max Giusti e Max Angioni. In un cortocircuito teatral-musicale che attraversa i confini per sperimentare nuove sfaccettature dell’arte performativa arrivano il rapper e cantautore Ghemon con Una cosetta così e il travolgente Elio con Quando un musicista ride. approfondimento Peter Pan – Il Musical in scena al Teatro Arcimboldi di Milano. FOTO