L'attrice, accompagnata dal compagno di Tim Burton, ha ricevuto un premio alla carriera ed è stata celebrata per i 25 anni del film Malena, girato da Giuseppe Tornatore in Sicilia. Con l'occasione ha ricordato i suoi primi passi nel cinema, l'importanza di storie al femminile e l'amore che la lega alle figlie che prende sempre come esempio in molte scelte

La 71esima edizione del Taormina Film Festival si è chiusa sabato 14 giugno con le premiazioni (QUI TUTTI I VINCITORI) e con un’altra grande ospite. Monica Bellucci ha ricevuto il Premio Speciale Internazionale in una giornata in cui si sono celebrati anche i 25 anni dall’uscita di Malena, il film di Giuseppe Tornatore che l’ha consacrata come diva. Sky TG24 l’ha intervistata.

Qual è l'emozione di ricevere un premio questa sera e di riceverlo in un teatro così splendido?

Ringrazio con tutto il cuore per essere in questo teatro meraviglioso a ricevere questo riconoscimento da questo festival così importante, con una storia così illustre. E poi il festival ha ricordato anche i 25 anni di Malena, un film che è stato per me molto importante, mi ha aperto le porte del cinema internazionale e ringrazio veramente Tornatore. È ancora una storia molto attuale perché parla di una donna che deve lottare in un mondo di uomini e che cerca di sopravvivere e poi è stata un'esperienza umana e artistica, anche per l’aver girato in Sicilia, una terra che mi ha accolto con tanto affetto, con tanta generosità e che attraverso le sue storie è stata fonte d'ispirazione per il cinema italiano e mondiale.

Se ripensi alla Monica di 25 anni fa sul set, che percorso è stato? Che orgoglio ti dà tutto quello che hai costruito e fatto in questi anni?

Penso che per me è stato importante poter dar sfogo alla mia curiosità. Più che una questione di orgoglio è questo. Poter lavorare con registi diversi, di culture diverse, mi ha permesso di comprendere tante cose, di imparare tante cose, non solo come attrice ma anche come persona, confrontarmi con lingue e culture diverse e continuare a farlo ancora oggi, che mi piace anche lavorare con dei giovani registi perché mi insegnano anche loro tante cose.

Questo festival ha sempre una grande attenzione, in questa edizione in particolar modo, agli studenti. Le mattine le masterclass e i panel erano invasi dai ragazzi che amano il cinema. Al di là della curiosità naturalmente, magari anche di vedere delle star da vicino. Molto spesso abbiamo forse poca fiducia nelle nuove generazioni, invece sbagliamo, non credi?

Io ho tanta fiducia. Ho tanta fiducia nei miei figli. Mi piace molto il loro modo di vedere le cose e hanno tante cose da insegnare anche a noi. Tante volte io gli do consigli e li seguo, ed è bello questo scambio in cui tu porti la tua esperienza ma anche loro portano la loro vivacità e un occhio anche diverso.

Non ne voglio fare un caso, però qui a Taormina c'è una direttrice artistica donna, ci sono stati tantissimi ospiti, anche donne. Insomma, un tocco femminile ci vuole spesso, non trovi?

Sì, le cose stanno cambiando, abbiamo molte produttrici, molte registe di grande talento. Siamo davanti a un mondo nuovo.