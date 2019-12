I finalisti di X Factor 2019 sono pronti per l'attesissima FINALE, giovedì 12 dicembre su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago seguiremo minuto per minuto la gara musicale più entusiasmante del piccolo schermo. La regina della discografia italiana Mara Maionchi, avendo perso Eugenio Campagna farà il tifo per le aspiranti popstar rimaste in gara: la giovanissima Sofia Tornambene, Davide Rossi, i Booda e la Sierra.

Oltre alla sfida, l'edizione numero 13 di X Factor, ci regalerà intense emozioni anche grazie alla presenza sul palco di ospiti italiani e internazionali: Robbie Williams (qui potete trovare tutte le foto più belle del cantante), Ultimo e Lous and The Yakuza. Ma come si stanno preparando i nostri giovani concorrenti? E' facile intuire quale sia lo stato d'animo prima di una gara, difficile entrare nel profondo di ognuno, c'è chi smorza la tensione attraverso risate e battute, chi perde il sonno e l'appetito e chi invece si raccoglie provando a isolarsi nel suo mondo per trovare pace e concentrazione. Non esiste la ricetta perfetta, ma immergersi a contatto con la natura può aiutare. Per ricaricarsi in vista della Finale i quattro finalisti hanno fatto tappa presso l'incantevole Albereta Relais & Chateaux (guarda qui il video), il posto giusto per rilassarsi prima di affrontare il momento più difficile del loro percorso all'interno del talent.



Last but not least, i giovani talenti potranno contare sul supporto morale dei loro giudici, Malika sprona il suo pupillo Davide ricordandogli quale grande opportunità lo aspetta nel duetto con Robbie Williams e stempera l'aria con qualche battuta sull'outfit giusto da portare in finale, Samuel motiva i suoi gruppi facendogli capire che l'esperienza del Forum è di per sé un'esperienza indimenticabile, "sono sicuro che una volta provata, vorrete rifarla...". Sfera è convinto che Sofia se la caverà egregiamente, basta che "mantenga l'autocontrollo e gestisca la tensione"...Dal canto suo, lei conta sul suo self control e aggiunge: "Non c'è un forse: duetterò con Robbie Williams, ma che gli dico, e se non lo capisco?". Paure a parte, la giovane di Civitanova Marche si focalizza sul sogno di vedere il pubblico del Forum cantare con lei.